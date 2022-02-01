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Роберт Паттінсон вийшов у світ зі своєю дівчиною (фото)

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Роберт Паттінсон, дівчина Роберта Паттінсона, сьюкі вотерхаус
Фото: instagram: yahoosg | Роберт Паттінсон

Пара разом майже чотири роки.

35-річний британський актор Роберт Паттінсон відвідав вечірку в центрі Західного Голлівуду зі своєю дівчиною, 30-річною моделлю та акторкою Сьюкі Вотерхаус. Про це пише Daily Mail.

Пару впіймали папараці біля комплексу бунгало San Vicente. Це була вечірка в одному із закритих клубів Голлівуду.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус у Західному Голлівуді

На 35-річному акторові була біла базова футболка, чорний бомбер, штани та чорна захисна маска. А його кохана обрала для виходу у світ total black образ — топ, штани, куртку та чоботи на шнурівці. Волосся Сьюкі було розпущене.

Зазначимо, що пара разом майже чотири роки. А вперше про відносини між ними почали ходити чутки у 2018 році, коли в мережу потрапили кадри, на яких Роберт та Сьюкі цілувалися.

Дівчина Роберта Паттінсона

Нагадаємо, що раніше зірка фільму "Сутінки" зустрічався зі своєю колегою зі знімального майданчика Крістен Стюарт, проте згодом вона його зрадила з відомим режисером. А наразі 31-річна Крістен активно готується до весілля зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Маєр.

Раніше Фокус писав про скандал на знімальному майданчику фільму "Бетмен" на початку 2021 року: акторку Зої Кравітц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона, через що могли зірватися зйомки довгоочікуваного продовження кіносаги про життя найвідомішого супергероя.