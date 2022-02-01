Роберт Паттінсон вийшов у світ зі своєю дівчиною (фото)

Пара разом майже чотири роки.

35-річний британський актор Роберт Паттінсон відвідав вечірку в центрі Західного Голлівуду зі своєю дівчиною, 30-річною моделлю та акторкою Сьюкі Вотерхаус. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Пару впіймали папараці біля комплексу бунгало San Vicente. Це була вечірка в одному із закритих клубів Голлівуду.

[ + – ] Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус у Західному Голлівуді

На 35-річному акторові була біла базова футболка, чорний бомбер, штани та чорна захисна маска. А його кохана обрала для виходу у світ total black образ — топ, штани, куртку та чоботи на шнурівці. Волосся Сьюкі було розпущене.

Зазначимо, що пара разом майже чотири роки. А вперше про відносини між ними почали ходити чутки у 2018 році, коли в мережу потрапили кадри, на яких Роберт та Сьюкі цілувалися.

[ + – ] Дівчина Роберта Паттінсона

Нагадаємо, що раніше зірка фільму "Сутінки" зустрічався зі своєю колегою зі знімального майданчика Крістен Стюарт, проте згодом вона його зрадила з відомим режисером. А наразі 31-річна Крістен активно готується до весілля зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Маєр.

Раніше Фокус писав про скандал на знімальному майданчику фільму "Бетмен" на початку 2021 року: акторку Зої Кравітц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона, через що могли зірватися зйомки довгоочікуваного продовження кіносаги про життя найвідомішого супергероя.