Стало известно, кто сыграет Бэтмена после Роберта Паттинсона

К роли во франшизе вернется уже знакомый зрителю актер

В следующем году планируется выход на экраны нового "Бэтмена". Главную роль в нем сыграет 35-летний британский актер Роберт Паттинсон, известный своей ролью вампира в фильме "Сумерки". Отметим, что первая часть трилогии "Бэтмен" с Паттинсоном в главной роли должна выйти на экраны в марте 2022 года.

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Однако уже ведутся съемки следующей части после премьерной в 2022 году. И к главной роли супергероя вернется 70-летний американский актер Майкл Китон.

[ + – ] Роберт Паттинсон в роли Бэтмена

Ведь в свое время именно он стал первым Бэтменом на экране в истории в целом. В 1989 году актер сыграл Темного рыцаря в фильме Тима Бертона, а в 1992 году снялся в картине "Бэтмен возвращается". А вскоре снова вернется на экраны в образе супергероя, ведь Китон уже подписал договор с кинокомпанией Warner Bros., занимающейся производством фильмов о Бэтмене. Также в проекте примет участие 26-летняя американская певица и актриса Лесли Грейс. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Дата выхода нового фильма с участием Майкла Китона пока неизвестна.

[ + – ] "Бэтмен" 1989 года с Майклом Китоном в главной роли

Китон также повторит свою роль в фильме "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли, который выйдет в кинотеатрах 4 ноября 2022 года.

В 2014 году "первый Бэтмен" был номинирован на "Оскар" за фильм "Человек-птица", в котором сыграл актера, снимавшегося в фильмах о супергероях.

Напомним, в начале 2021 года во время съемок "Бэтмена" Зои Кравиц заподозрили в беременности от Роберта Паттинсона, из-за чего на съемочной площадке разгорелся скандал.