"Вампир" Роберт Паттинсон снялся в чувственной рекламе аромата Dior (видео)

Ранее "лицом" аромата Dior Homme был Джуд Лоу. Роберт Паттинсон начал сотрудничество с брендом в 2013 году.

Французский модный дом Dior представил новое рекламное видео аромата Dior Homme, лицом которого с 2013 года является британский актер Роберт Паттинсон.

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В кадре он – типичный житель мегаполиса, молодой и энергичный, который танцует, обнимает девушку, целуется с ней, будто собираясь укусить, а слоган видео гласит:

"Если тебе нужен любовник, я сделаю все, о чем ты меня попросишь … Вот я стою, я твой мужчина".

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Аромат позиционируется как смелое и сильное творение парфюмера Франсуа Демаши. В свое время он создавал ароматы для таких легендарных брендов как Chanel, Ungaro, Bourjois и Tiffany. В 2006 году Демаши был назначен директором по развитию косметического и парфюмерного подразделения LVMH и главным парфюмером Christian Dior. Он также участвует в производстве духов Fendi и Acqua di Parma.

Отметим, что в рекламе Роберт Паттинсон "подвинул" Джуда Лоу, который до него был лицом Dior Homme. По мнению модных обозревателей, у молодого актера есть все предпосылки, чтобы дорасти и перерасти своего предшественника.

Последнее видео снималось еще в прошлом году в Нью-Йорке французскими братьями-электронщиками Blaze. Одним из самых сложных моментов съемок было заставить Роберта танцевать, поскольку актер никогда этого не делал ни при каких обстоятельствах. Чтобы мотивировать его на это, на площадке плясали 200 профессиональных актеров, которые были его группой поддержки. В ролике Паттинсон танцует под музыку Леонарда Коэна I`m Your Man.

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Что касается самого аромата, то он представлен в обновленном флаконе и с новым логотипом, а вот основной состав духов остался прежним: атласский кедр, мускус, ветивер, мускус, пачули, которые завершает амбровый шлейф.

Роберт Паттинсон больше всего запомнился зрителям по роли вампира Эдварда Каллена в саге "Сумерки". Позже выяснилось, что актер даже является дальним родственником самого графа Дракулы. Один из последних образов талантливого актера – Бэтмен.

После выхода на экраны фильма Криса Нолана "Довод" Роберт признался, что так до конца и не понял образ своего героя в этой картине.

Ранее мы писали о том, что Паттинсон сыграет в байопике "Жизнь" режиссера Антона Корбайна. Картина рассказывает о культовом американском актере Джеймсе Дине.