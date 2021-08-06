"Вампір" Роберт Паттінсон знявся в чуттєвій рекламі аромату Dior (відео)

Раніше "обличчям" аромату Dior Homme був Джуд Лоу. Роберт Паттінсон почав співпрацю з брендом у 2013 році.

Французький модний будинок Dior представив нове рекламне відео аромату Dior Homme, обличчям якого з 2013 року є британський актор Роберт Паттінсон.

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У кадрі він — типовий житель мегаполісу, молодий та енергійний, який танцює, обіймає дівчину, цілується з нею, ніби збираючись вкусити, а слоган відео говорить:

"Якщо тобі потрібен коханець, я зроблю все, про що ти мене попросиш ... Ось я стою, я твій чоловік".

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Аромат позиціюється як сміливе і сильне творіння парфумера Франсуа Демаші. Свого часу він створював аромати для таких легендарних брендів як Chanel, Ungaro, Bourjois та Tiffany. У 2006 році Демаші був призначений директором з розвитку косметичного і парфумерного підрозділу LVMH і головним парфумером Christian Dior. Він також бере участь у виробництві парфумів Fendi і Acqua di Parma.

Зазначимо, що в рекламі Роберт Паттінсон "посунув" Джуда Лоу, який до нього був обличчям Dior Homme. На думку модних оглядачів, у молодого актора є всі передумови, щоб дорости і перерости свого попередника.

Останнє відео знімалося ще в минулому році в Нью-Йорку французькими братами-електронники Blaze. Одним з найскладніших моментів зйомок було змусити Роберта танцювати, оскільки актор ніколи цього не робив ні за яких обставин. Щоб мотивувати його на це, на майданчику танцювали 200 професійних акторів, які були його групою підтримки. У ролику Паттінсон танцює під музику Леонарда Коена I`m Your Man.

[ + – ] Кадр з кампанії "Я твій чоловік" з Робертом Паттінсоном

Що стосується самого аромату, то він представлений в оновленому флаконі і з новим логотипом, а ось основний склад парфумів залишився тим самим: атласький кедр, мускус, ветивер, мускус, пачулі, які завершує амбровий шлейф.

Роберт Паттінсон найбільше запам'ятався глядачам з ролі вампіра Едварда Каллена в сазі "Сутінки". Пізніше з'ясувалося, що актор навіть є далеким родичем самого графа Дракули. Один з останніх образів талановитого актора — Бетмен.

Після виходу на екрани фільму Кріса Нолана "Аргумент" Роберт зізнався, що так до кінця і не зрозумів образ свого героя в цій картині.

Раніше ми писали про те, що Паттінсон зіграє в байопіку "Життя" режисера Антона Корбайна. Картина розповідає про культового американського актора Джеймса Діна.