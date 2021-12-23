Стало відомо, хто зіграє Бетмена після Роберта Паттінсона

До ролі повернеться вже знайомий глядачу актор

Наступного року планується вихід на екрани нового "Бетмена". Головну роль у ньому зіграє 35-річний британський актор Роберт Паттінсон, відомий своєю роллю вампіра у фільмі "Сутінки". Зазначимо, що перша частина трилогії "Бетмен" з Паттінсоном у головній ролі повинна вийти на екрани в березні 2022 року.

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Проте наразі вже ведуться зйомки наступної частини після прем'єрної у 2022 році. І до головної ролі супергероя повернеться 70-річний американський актор Майкл Кітон.

[ + – ] Роберт Паттінсон у ролі Бетмена

Адже свого часу саме він став першим Бетменом на екрані в історії загалом. У 1989 році актор зіграв Темного рицаря у фільмі Тіма Бертона, а в 1992 році знявся в картині "Бетмен повертається". А згодом знову повернеться на екрани в образі супергероя, адже вже підписав угоду з кінокомпанією Warner Bros., яка займається виробництвом фільмів про Бетмена. Також у проєкті візьме участь 26-річна американська співачка та акторка Леслі Грейс. Про це пише The Hollywood Reporter. Дата виходу нового фільму за участю Майкла Кітона наразі невідома.

[ + – ] "Бетмен" 1989 року з Майклом Кітоном у головній ролі

Кітон також повторить свою роль у фільмі "Флеш" з Езрою Міллером у головній ролі, який вийде в кінотеатрах 4 листопада 2022 року.

У 2014 році перший Бетмен був номінований на "Оскар" за фільм "Людина-птах", у якому зіграв актора, який знімався у фільмах про супергероїв.

Нагадаємо, на початку 2021 року під час зйомок "Бетмена" Зої Кравітц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона, через що на знімальному майданчику розгорівся скандал.