Роберт Паттінсон змусив плакати свою дівчину

Дівчина розчулилася від прекрасної гри свого коханого.

Напередодні 35-річний британський актор Роберт Паттінсон прийшов на шоу Джиммі Кіммела та розповів про особливості зйомок нового фільму "Бетмен", який має вийти на екрани навесні 2022 року та де він зіграв головну роль. Про це пише People.

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Зокрема Роберт Паттінсон розповів про те, що його нова роль головного супергероя довела його дівчину, 30-річну англійську акторку та модель Еліс С'юкі Вотергаус до сліз. "Вона зазвичай не дивиться такі фільми. Але цього разу вона дійсно була дуже захоплена переглядом. А потім вона почала плакати", — зізнався "супергерой".

[ + – ] Офіційний трейлер фільму "Бетмен", що має вийти на екрани у 2022 році

Зазначимо, що Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус разом майже чотири роки. А вперше про роман між ними почали ходити чутки у 2018 році, коли в мережу потрапили кадри, на яких закохані цілувалися. Нещодавно пару, яка нечасто виходить у світ разом, зловили папараці.

[ + – ] Дівчина Роберта Паттінсона

Раніше Фокус писав про те, хто зіграє Бетмена після виходу фільму з Робертом Паттінсоном у головній ролі. І цього актора фанати фільмів про супергероя вже добре знають.

Нагадаємо, під час зйомок нового "Бетмена" на знімальному майданчику розгорівся скандал на фоні чуток про вагітність Зої Кравітц від Роберта Паттінсона.