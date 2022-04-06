У мережі обговорюють, як Роберт Паттінсон виглядав 20 років тому (фото)

Причиною пильної уваги став вихід нового фільму.

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35-річний англійський актор Роберт Паттінсон, зірка "Сутінок", нещодавно з'явився на екранах у ролі нового супергероя Бетмена. У мережі активно обговорюють його знімки з юності.

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[ + – ] Роберт Паттінсон у юності

Зокрема в інтернеті поширюється анкета актора, яку він заповнив у 15 років. До неї він підкріпив своє фото та написав кілька слів. Зокрема, Роберт зазначив, що він Телець за знаком зодіаку, полюбляє діджеїти. А фразу для знайомства порадив таку: "Ти віриш у кохання з першого погляду, чи мені пройтися ще раз?"

[ + – ] Анкета 15-річного Роберта Паттінсона. Фото: Twitter.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон змусив плакати свою дівчину, коли вони дивилася один з його фільмів. А перед цим папараці зловили закохану пару при виході на публіку. Як відомо, 35-річний актор зустрічається з 30-річною моделлю та акторкою Сьюкі Вотерхаус.

Також Фокус писав про один з найгучніших скандалів на знімальному майданчику фільму "Бетмен". У лютому 2021 року акторку Зої Кравітц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона, через що зйомки картини могли зірватися.