Роберт Паттинсон отпраздновал день рождения в компании своей возлюбленной (фото)
На праздничной вечеринке присутствовали также коллеги актера.
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36-летний английский актер Роберт Паттинсон 13 мая 2022 отметил свой день рождения. Однако праздничную вечеринку именинник организовал на несколько дней позже. Фото с торжества распространяются в соцсетях.
На вечеринке в честь 36-го дня рождения знаменитый актер был со своей возлюбленной, британской моделью Сьюки Уотерхаус, с которой они встречаются с 2018 года.
Роберт Паттинсон выбрал для мероприятия клетчатую рубашку, брюки и бейсболку.
В частности, на праздновании заметили актрису Зои Кравитц, с которой Паттинсон снялся в новом фильме "Бэтмен". Девушка сыграла в картине Женщину-кошку, а в начале съемок зимой 2021 на съемочной площадке был скандал из-за предполагаемой беременности Зои от Роберта Паттинсона, что могло сорвать съемки глобальной картины. Однако слухи остались слухами.
Напомним, звезда саги "Сумерки" Роберт Паттинсон заставил плакать свою возлюбленную. Девушку растрогала прекрасная актерская игра бойфренда.
Также Фокус писал о недавнем свидании именинника и его девушки. Паттинсон посетил вечеринку в клубе, где Сьюки исполняла свои песни. Ведь девушка, кроме модельной карьеры, пробует себя еще и в роли певицы.