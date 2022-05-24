Роберт Паттинсон отпраздновал день рождения в компании своей возлюбленной (фото)

На праздничной вечеринке присутствовали также коллеги актера.

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36-летний английский актер Роберт Паттинсон 13 мая 2022 отметил свой день рождения. Однако праздничную вечеринку именинник организовал на несколько дней позже. Фото с торжества распространяются в соцсетях.

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На вечеринке в честь 36-го дня рождения знаменитый актер был со своей возлюбленной, британской моделью Сьюки Уотерхаус, с которой они встречаются с 2018 года.

Роберт Паттинсон выбрал для мероприятия клетчатую рубашку, брюки и бейсболку.

[ + – ] Вечеринка по случаю дня рождения Роберта Паттинсона

В частности, на праздновании заметили актрису Зои Кравитц, с которой Паттинсон снялся в новом фильме "Бэтмен". Девушка сыграла в картине Женщину-кошку, а в начале съемок зимой 2021 на съемочной площадке был скандал из-за предполагаемой беременности Зои от Роберта Паттинсона, что могло сорвать съемки глобальной картины. Однако слухи остались слухами.

[ + – ] Девушка Роберта Паттинсона

Напомним, звезда саги "Сумерки" Роберт Паттинсон заставил плакать свою возлюбленную. Девушку растрогала прекрасная актерская игра бойфренда.

Также Фокус писал о недавнем свидании именинника и его девушки. Паттинсон посетил вечеринку в клубе, где Сьюки исполняла свои песни. Ведь девушка, кроме модельной карьеры, пробует себя еще и в роли певицы.