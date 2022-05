Роберт Паттинсон был замечен на свидании с новой девушкой (фото)

Актер редко выходит в свет со своей возлюбленной.

35-летнего английского актера Роберта Паттинсона заметили на свидании с его девушкой Сьюки Уотерхаус в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные покидали ночной клуб The Echo. Как известно, актер постоянно обнимал свою девушку и шутил с ней.

Роберт Паттинсон выбрал для выхода черные штаны, серую футболку и черный бомбер. Дополнили образ черная кепка и защитная маска на лице. Спутница актера надела джинсы, полосатый камзол с блестками и разноцветную рубашку с длинным рукавом. Образ она дополнила кожаной сумочкой.

[ + – ] Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус в Лос-Анджелесе

Возлюбленная Паттинсона из моделей решила перейти в разряд певиц. Она выступила накануне в вышеупомянутом ночном клубе, а летом и осенью 2022 года планирует гастролировать по Америке со своим новым альбомом I Can't Let Go.

Видео, опубликованное с концерта в Instagram Stories Сьюки, демонстрирует переполненный зал, и можно услышать, как толпа поет вместе с певицей.

[ + – ] Сьюки Уотерхаус пробует себя в роли певицы уже несколько лет

Роберт Паттинсон и 30-летняя Сьюки Уотерхаус вместе с 2018 года. В том году летом в Сети начали распространяться фотографии, на которых влюбленные целуются, что и послужило поводом для слухов о новых романтических отношениях звезды саги "Сумерки".

