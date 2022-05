Роберта Паттінсона помітили на побаченні з новою дівчиною (фото)

Актор рідко виходить у світ зі своєю коханою.

35-річного англійського актора Роберта Паттінсона помітили на побаченні з його дівчиною С'юкі Вотергаус у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Закохані покидали нічний клуб The Echo. Як відомо, актор постійно обіймав свою дівчину та жартував з нею.

Роберт Паттінсон обрав для виходу чорні вільні штани, сіру футболку та чорний бомбер. Доповнили образ чорна кепка та захисна маска на обличчі. Супутниця актора надягла джинси, смугастий камзол з блискітками та різнокольорову сорочку з довгим рукавом. Образ вона доповнила шкіряною сумочкою.

[ + – ] Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус у Лос-Анджелесі

Кохана Паттінсона з моделей вирішила перейти в розряд співачок. Вона виступила напередодні у вищезгаданому нічному клубі, а влітку та восени 2022 планує гастролювати по Америці зі своїм новим альбомом I Can't Let Go.

Відео, опубліковане з концерту в Instagram Stories С'юкі, демонструє переповнений зал, і можна почути, як натовп співає разом зі співачкою.

[ + – ] С'юкі Вотергаус пробує себе в ролі співачки вже кілька років

Роберт Паттінсон та 30-річна С'юкі Вотергаус разом з 2018 року. Того року влітку в мережі почали ширитися фотографії, на яких закохані цілуються, що і стало приводом для чуток про нові романтичні стосунки зірки саги "Сутінки".

