Роберт Паттінсон уперше прокоментував народження доньки (відео)

Дівчинка зʼявилася на світ у березні 2024 року. Її імʼя та обличчя зіркові батьки приховують від публіки.

38-річний англійський актор Роберт Паттінсон уперше прокоментував народження доньки. Про це пише US Weekly.

Під час одноденного візиту до Парижа, Франція, щоб відвідати показ чоловічого одягу Dior Homme весна/літо 2025, Роберт розповів, як змінилося його життя після появи дитини навесні 2024 року.

"[Наявність дитини] змушує тебе почуватися дуже старим і дуже молодим", — пожартував актор "Сутінків".

Роберт Паттінсон

"Вона така мила. І знаєте, я вражений тим, як швидко розвивається їхня особистість. Тож навіть у три місяці я кажу: "Ой… я вже бачу, хто вона"", — додав Паттінсон.

І для актора, і для його дівчини Сьюкі Вотергаус дівчинка стала першою дитиною. Її імʼя поки тримають у таємниці.

Сьюкі Вотергаус з донькою

Зокрема, молодий батько розповів у Парижі, що поїхав до французької столиці лише на один день, тому що йому довелося повернутися додому, щоб бути зі своєю дівчинкою.

Про стосунки актора та співачки відомо з 2018 року, проте вони доволі ретельно приховували їх від уваги публіки. Лише наприкінці 2022 року Сьюкі та Роберт уперше офіційно вийшли на публіку, відвідавши показ у Єгипті.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон у Єгипті Фото: Getty Images

На початку літа стало відомо, що пара офіційно уклала шлюб, провівшу приватну церемонію.

Нагадаємо, як змінилося тіло Сьюкі Вотергаус після народження первістка.

Також Фокус писав про вихід вагітної Сьюкі Вотергаус на червону доріжку.