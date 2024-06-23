Роберт Паттинсон впервые прокомментировал рождение дочери (видео)

Девочка появилась на свет в марте 2024 года. Ее имя и лицо звездные родители скрывают от публики.

38-летний английский актер Роберт Паттинсон впервые прокомментировал рождение дочери. Об этом пишет US Weekly.

Во время однодневного визита в Париж, Франция, чтобы посетить показ мужской одежды Dior Homme весна/лето 2025, Роберт рассказал, как изменилась его жизнь после появления ребенка весной 2024 года.

"[Наличие ребенка] заставляет тебя чувствовать себя очень старым и очень молодым", — пошутил актер "Сумерек".

Роберт Паттинсон

"Она такая милая. И знаете, я поражен тем, как быстро развивается их личность. Так что даже в три месяца я говорю: "Ой... я уже вижу, кто она"", — добавил Паттинсон.

И для актера, и для его возлюбленной Сьюки Уотерхаус девочка стала первым ребенком. Ее имя пока держат в тайне.

Сьюки Уотерхаус с дочерью

В частности, молодой отец рассказал в Париже, что поехал во французскую столицу лишь на один день, потому что ему пришлось вернуться домой, чтобы быть со своей девочкой.

Об отношениях актера и певицы известно с 2018 года, однако они довольно тщательно скрывали их от внимания публики. Лишь в конце 2022 года Сьюки и Роберт впервые официально вышли на публику, посетив показ в Египте.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон в Египте Фото: Getty Images

В начале лета стало известно, что пара официально заключила брак, проведя частную церемонию.

Напомним, как изменилось тело Сьюки Уотерхаус после рождения первенца.

Также Фокус писал о выходе беременной Сьюки Уотерхаус на красную дорожку.