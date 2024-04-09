Девушка Роберта Паттинсона показала, как изменилось ее тело после родов (фото)

Актриса и модель показала обратную сторону материнства, дав понять, что ее тело проделало огромную работу.

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32-летняя английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая совсем недавно родила первенца от своего бойфренда Роберта Паттинсона, сначала показала фото с ребенком, а теперь поделилась в соцсети откровенными кадрами, где продемонстрировала, как изменилось ее тело после родов.

В кадре девушка позирует перед зеркалом в бюстгальтер и послеродовом белье. У нее взлохмаченные волосы, большая длинная кофта, а в руках она держит детскую бутылочку.

"Четвертый триместр был… унизительным! Послеродовой период был наполнен волнующей радостью, столько смеха, слез, столько гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и грацией, которые я оказала себе в этот период восстановления", – написала знаменитость.

Сообщив официально о рождении ребенка, Сьюки, тем не менее, не раскрыла его имя, пол и дату появления малыша на свет.

В настоящее время Уотерхаус собирается вернуться на сцену с запланированным выступлением на музыкальном фестивале Coachella. Она выступит 12 и 19 апреля.

Роберт и Сьюки впервые дали понять о том, что стали родителями, когда вышли на прогулку с коляской.

Пара вместе с 2018 года, однако свои отношения они долгое время держали в секрете и не заявляли о них на публике.

О своей беременности певица рассказала поклонникам на фестивале Corona Capital в Мехико в ноябре прошлого года, показав округлившийся живот.

Актрису заподозрили в том, что Роберт сделал ей предложения, когда Сьюки заметили в декабре 2023 года в Лондоне с кольцом Toi et Moi.

"Они оба хотят пожениться. Для них это важно. Роберт не может дождаться, когда станет отцом и чувствует себя очень счастливым. Он готов! Его отношения со Сьюки невероятные", – говорил один из инсайдеров в конце прошлого года.

Ранее Фокус писал о планах Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус пожениться.