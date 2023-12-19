Беременная девушка Роберта Паттинсона засветила помолвочное кольцо

Официально пара не сообщала о своей помолвке.

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31-летняя британская модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая ждет ребенка от 38-летнего актера Роберта Паттинсона, похоже, скоро станет его женой. К такому выводу пришли обозреватели светской хроники, увидев на безымянном пальце левой руки девушки помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом, пишет Daily Mail.

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Беременная девушка Роберта Паттинсона вышла на красную дорожку (фото)

Пару заметили во время прогулки по Лондону. Сьюки придерживала левой рукой свой дорогой шарф Dior, надетый поверх укороченного топа, которій не скрывал ее округлившийся живот. Она завершила образ удобными черными брюками-карго и джинсовой курткой. Волосы модель оставила распущенными, а на ее лице не было ни капли макияжа.

Роберт для прогулки надел бежевые джинсы, темную толстовку с капюшоном и бейсболку, а его лицо было скрыто под маской.

Влюбленные выглядели веселыми и о чем-то разговаривали. Они зашли в книжный магазин, а затем шли по улице со стаканчиками кофе в руках.

Сьюки и Роберт начали встречаться еще в 2018 году, но долгое время держали свои отношения в тайне. В прошлом месяце девушка впервые спровоцировала слухи о беременности. Позже она подтвердила эту информацию.

И для Паттинсона, и для Уотерхаус этот ребенок станет первым.

Ранее Фокус писал, что Роберт Паттинсон мог не появиться в "Сумерках".