Беременная девушка Роберта Паттинсона вышла на красную дорожку (фото)
Сьюки Уотерхаус ждет рождения своего первенца.
31-летняя английская певица и модель Сьюки Уотерхаус появилась на красной дорожке после новостей о ее первой беременности. Об этом пишет Daily Mail.
Возлюбленная Роберта Паттинсона, 37, посетила церемонию British Fashion Awards 2023 в столице Великобритании. Сьюки надела на мероприятие вишневое объемное платье из шифона, без бретелек и с 3D-цветочной аппликацией.
Беременная знаменитость повысила свой рост с помощью пары высоких туфель на платформе и украсила образ серьгами Tiffany & Co, браслетом и колье.
Певица уложила волосы легкими волнами и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Впоследствии она надела черную дубленку, чтобы согреться зимним вечером в Лондоне.
Самого Паттинсона рядом с беременной возлюбленной на этом мероприятии не было.
Уотерхаус впервые вызвала предположения о беременности от звезды "Сумерек" во время прогулки в начале ноября 2023 года. Со временем она сама подтвердила будущее пополнение в их паре во время своего выступления.
Влюбленные впервые завязали романтические отношения в 2018 году и в основном держали их подальше от общественности. Ребенок станет первым для обоих.
Напомним, Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус заметили на прогулке после новостей о беременности певицы.
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