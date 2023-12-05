Беременная девушка Роберта Паттинсона вышла на красную дорожку (фото)

Сьюки Уотерхаус ждет рождения своего первенца.

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31-летняя английская певица и модель Сьюки Уотерхаус появилась на красной дорожке после новостей о ее первой беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная Роберта Паттинсона, 37, посетила церемонию British Fashion Awards 2023 в столице Великобритании. Сьюки надела на мероприятие вишневое объемное платье из шифона, без бретелек и с 3D-цветочной аппликацией.

Беременная знаменитость повысила свой рост с помощью пары высоких туфель на платформе и украсила образ серьгами Tiffany & Co, браслетом и колье.

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Певица уложила волосы легкими волнами и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Впоследствии она надела черную дубленку, чтобы согреться зимним вечером в Лондоне.

Самого Паттинсона рядом с беременной возлюбленной на этом мероприятии не было.

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Уотерхаус впервые вызвала предположения о беременности от звезды "Сумерек" во время прогулки в начале ноября 2023 года. Со временем она сама подтвердила будущее пополнение в их паре во время своего выступления.

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Влюбленные впервые завязали романтические отношения в 2018 году и в основном держали их подальше от общественности. Ребенок станет первым для обоих.

Напомним, Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус заметили на прогулке после новостей о беременности певицы.

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