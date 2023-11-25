Беременную Сьюки Уотерхаус заметили на прогулке (фото)

Роберт Паттинсон и его возлюбленная ожидают рождения первенца.

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31-летнюю английскую модель и певицу Сьюки Уотерхаус впервые заметили на прогулке после объявления о ее беременности от бойфренда Роберта Паттинсона, 37. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная звезды "Сумерек" накануне ходила по магазинам в Лос-Анджелесе. Будущая мама надела серый топ, а также замшевую макси-юбку и серый блейзер. Она добавила к образу полупрозрачные желтые очки, кожаную сумочку на плече, а на ноги обула глянцевые лоферы с белыми носками. Волосы певицы были распущены. Она держала в руках телефон.

На фото с беременной Уотерхаус не было ее бойфренда, звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона, от которого она ждет первенца. На данный момент о поле малыша и других подробностях еще не сообщается.

Сьюки Уотерхаус

Возлюбленная английского актера официально заявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мехико, где она продемонстрировала на сцене заметно округлившийся живот.

Звездная пара встречается около пяти лет, однако довольно редко появляется вместе на публике. Лишь в конце 2022 года они официально вышли в свет. Это произошло во время показа Dior в Египте.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус в Гизе, Египет Фото: Getty Images

Напомним, почему Роберта Паттинсона не хотели брать на главную роль в "Сумерках".

Также Фокус писал о прогулке английского актера с его беременной возлюбленной.