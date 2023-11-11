Роберта Паттинсона с беременной Сьюки Уотерхаус заметили на прогулке (фото)
Официально звездная пара не комментирует слухи о предстоящем пополнении, однако за них все "говорят" фото папарацци.
37-летнего английского актера Роберта Паттинсона заметили на прогулке с его беременной девушкой, 31-летней моделью Сьюки Уотерхаус. Об этом пишет Daily Mail.
Влюбленных "поймали" папарацци в Лос-Анджелесе.
Возлюбленная "Бэтмена" выбрала для ноябрьского свидания черную футболку и соответствующие леггинсы, добавив к образу бейсболку и солнцезащитные очки. Она распустила волосы и обула темные кроссовки.
Тем временем Паттинсон был в своем туристическом жилете, который он сочетал с шортами, футболкой и кроссовками.
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Актер и его возлюбленная начали встречаться в 2018 году. За годы отношений они практически не появлялись официально вместе на публике и не комментировали свою личную жизнь. Лишь в конце 2022 года пара посетила показ Dior в Египте.
В частности, Паттинсон и Уотерхаус появились на Met Gala-2023 в Метрополитен-музее.
Ранее английский актер имел громкие романы с коллегой по фильму "Сумерки" Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs. А его девушка два года была в отношениях с Брэдли Купером и недолго встречалась с Джеймсом Марсденом.
Напомним, Сьюки Уотерхаус заподозрили в беременности первенцем.
Также Фокус писал о появлении возлюбленной Роберта Паттинсона на публике в полупрозрачном платье.