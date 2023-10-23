Девушку Роберта Паттинсона заподозрили в беременности (фото)

Пара вместе уже пять лет, однако не распространяется о деталях своих отношений. Влюбленные редко появляются на публике вдвоем, предпочитая держаться подальше от внимания СМИ.

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37-летний актер и музыкант Роберт Паттинсон и 31-летняя актриса Сьюки Уотерхаус пришли вместе на ежегодный гала-концерт кампании GO в Лос-Анджелесе, пишет Elle. Пара с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке и выглядела очень влюбленной.

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Уотерхаус надела прозрачное бордовое платье, под которым было видно черное нижнее белье. Она сделала неброский макияж, выделив розовой помадой губы.

Паттинсон был в черном костюме и черной рубашке под ним. Они позировали, обнявшись и кокетливо улыбаясь друг другу.

Многие обратили внимание на то, что у Сьюки талия платья чуть приподнята, а животик выглядит слегка округлившимся, и уже пошли слухи о том, что влюбленные готовятся стать родителями. Однако ни Роберт, ни Сьюки это не комментируют.

Пользователи обратили внимание на слегка округлившийся живот актрисы Фото: Getty

Пара вместе уже пять лет. Впервые об их романе заговорили в 2018 году, когда актеров заметили держащимися за руки в Лондоне. До того как начать встречаться с Уотерхаус, Паттинсон был в отношениях с партнершей по фильму "Сумерки" Кристен Стюарт, а затем – с певицей FKA Twigs. Уотерхаус встречалась с Брэдли Купером, музыкантом Майлзом Кейном и Диего Луной.

Когда в 2019 году Роберта спросили о его новой возлюбленной, он признался, что не хочет публично обсуждать свои отношения.

"Если вы впускаете людей, это обесценивает то, что такое любовь. Если незнакомец на улице спросит вас о ваших отношениях, вы сочтете это чрезвычайно грубым. Если вы поставите стену, это закончится лучше. Не могу понять, как кто-то может идти по улице, держась за руки, и это то же самое, когда я делаю это, и тебя фотографирует сотня людей. Граница между тем, когда ты выступаешь, и когда ты не перед камерами, со временем стирается прочь, и ты совсем с ума сойдешь", – заявил актер.

Что касается Сьюки, то в февраое этого года она сказала, что шокирована тем, что "так счастлива с кем-то в течение почти пяти лет".

Ранее Фокус писал, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые как пара посетили Met Gala 2023.