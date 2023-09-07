Девушка Роберта Паттинсона появилась в полупрозрачном платье (фото)

Сьюки Уотерхаус стала гостьей ежегодной церемонии ELLE Style Awards.

Related video

31-летняя английская модель и певица Сьюки Уотерхаус появилась на публике в полупрозрачном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная 37-летнего актера Роберта Паттинсона посетила церемонию ELLE Style Awards в Лондоне. Для выхода в свет Сьюки выбрала черное платье с боди и прозрачной блестящей юбкой. Она была на высоких платформах Jimmy Choo.

Модель также добавила к вечернему образу дорогие ювелирные изделия Tiffany & Co, включая серьги из платины и желтого золота и манжеты из серебра.

Важно

"Весьма завидовал": Джейми Дорнан рассказал о дружбе с Робертом Паттинсоном

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Волосы возлюбленной звезды "Сумерек" были распущены. Впрочем, самого Паттинсона рядом с избранницей в этот вечер не заметили.

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Английский актер и его девушка встречаются с 2018 года. Они мало говорят о своих отношениях и редко появляются вместе на публике, держа личную жизнь подальше от камер и вопросов журналистов.

Напомним, Роберта Паттинсона с возлюбленной заметили на свидании в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о первом появлении Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус в роли пары на Met Gala.