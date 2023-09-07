Дівчина Роберта Паттінсона зʼявилася в напівпрозорій сукні (фото)

Сьюкі Вотергаус стала гостею щорічної церемонії ELLE Style Awards.

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31-річна англійська модель та співачка Сьюкі Вотергаус зʼявилася на публіці в напівпрозорій сукні. Про це пише Daily Mail.

Кохана 37-річного актора Роберта Паттінсона відвідала церемонію ELLE Style Awards у Лондоні. Для виходу у світ Сьюкі обрала чорну сукню з боді та прозорою блискучою спідницею. Вона була на високих платформах Jimmy Choo.

Модель також додала до вечірнього образу дорогі ювелірні вироби Tiffany & Co, включаючи сережки з платини та жовтого золота та манжети зі срібла.

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Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Волосся коханої зірки "Сутінок" було розпущене. Втім, самого Паттінсона поряд з обраницею в цей вечір не помітили.

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Англійський актор та його дівчина зустрічаються з 2018 року. Вони мало говорять про свої стосунки та рідко зʼявляються разом на публіці, тримаючи особисте життя подалі від камер та запитань журналістів.

Нагадаємо, Роберта Паттінсона з коханою помітили на побаченні в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про першу появу Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергаус у ролі пари на Met Gala.