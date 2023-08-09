"Вельми заздрив": Джеймі Дорнан розповів про дружбу з Робертом Паттінсоном

Актори починали разом, але Роберт раніше за інших з їхньої компанії домігся успіху, тож Дорнан йому трохи заздрив.

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Актор Джеймі Дорнан, зірка фільмів "П'ятдесят відтінків сірого" і серіалу "Турист", дав інтерв'ю виданню Insider, розповівши про дружбу і заздрощі до Роберта Паттінсона, який раніше за інших з їхньої компанії домігся успіху.

Джеймі Дорнан зізнався в новому відеоінтерв'ю, що "вельми заздрив" Роберту Паттінсону на початку їхніх кар'єр у кіно.

Роберт Паттінсон Фото: Getty Images

Джеймі Дорнан, Роберт Паттінсон та інші зірки, як-от Едді Редмейн, Чарлі Кокс і Ендрю Гарфілд, об'єдналися, коли були молодими акторами-початківцями. Кар'єра Паттінсона різко пішла вгору порівняно з його однолітками, коли він отримав роль Едварда Каллена у франшизі "Сутінки".

"Я завжди знав Роба. Він дійсно хороший друг. Я люблю його. Я думаю, що він один із найцікавіших і найталановитіших акторів. Але ми йому заздрили, адже в Лондоні він постійно кудись ходив, а ми ні", — зізнався Дорнан.

Джеймі Дорнан розповів, що успіх Паттінсона в "Сутінках" убив невеликий клин між ним і його колегами.

"Роб домігся успіху раніше, тому ми задумалися: "Він точно вписується в нашу компанію?". Тому що ми не працювали, а він весь час працював. Він знявся в "Сутінках" і раптово опинився в іншій стратосфері, ніж ми", — зізнався Дорнан.

Джеймі Дорнан Фото: Getty Images

Перший фільм франшизи "Сутінки" вийшов у прокат 2008 року і миттєво зробив Паттінсона серцеїдом усього світу. Франшиза складалася з п'яти фільмів, зібрала 3,3 мільярда доларів по всьому світу і тривала до 2012 року. Лише 2015 року сам Дорнан схожий, знявшись у картині "П'ятдесят відтінків сірого". Фільм і два його продовження зібрали у світовому прокаті 1,3 мільярда доларів.

Раніше, на шоу Джеймса Кордена 2021 року, Ендрю Гарфілд розповідав, що він і його друзі-актори з Британії вирушили до Лос-Анджелеса в пошуках ролей.

Актори домовилися підтримувати один одного і допомагати з прослуховуваннями.

"Ми були з тих хлопців, які ходили в готель Standard на бульварі Сансет, щоб пограти в пінг-понг і замовити коктейль на двох, тому що більше не могли собі дозволити. Але там потрібно було замовляти їжу, щоб тебе не вигнали, тож ми брали бургер і ділили його на всіх", — згадував Гарфілд.

Наступною для Дорнана є головна роль разом із Галь Гадот у серіалі Netflix "Кам'яне серце", трансляція якого відбудеться 11 серпня. Першою його помітним успіхом стала роль шерифа Грема в серіалі "Одного разу в казці".

У решти акторів кар'єра також склалася блискуче, Чарлі Кокс, серед іншого, отримав роль у "Зоряному пилу", Ендрю Гарфілд знявся в "Людині-павуку", а Едді Редмейн став зіркою картин "Всесвіт Стівена Гокінга" і "Фантастичні тварини".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головну роль у фільмі "Барбі" могла зіграти Галь Гадот. Втім, вона не єдина з відомих акторів, хто не з'явився в головній картині цього літа.