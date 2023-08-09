"Весьма завидовал": Джейми Дорнан рассказал о дружбе с Робертом Паттинсоном

Актеры начинали вместе, но Роберт раньше других из их компании добился успеха, так что Дорнан ему немного завидовал.

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Актер Джейми Дорнан, звезда фильмов "Пятьдесят оттенков серого" и сериала "Турист" дал интервью изданию Insider, рассказав о дружбе и зависти к Роберту Паттинсону, который раньше других из их компании добился успеха.

Джейми Дорнан признался в новом видеоинтервью, что "весьма завидовал" Роберту Паттинсону вначале их карьер в кино.

Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Джейми Дорнан, Роберт Паттинсон и другие звезды, такие как Эдди Редмэйн, Чарли Кокс и Эндрю Гарфилд, объединились, будучи начинающими молодыми актерами. Карьера Паттинсона резко пошла вверх по сравнению с его сверстниками, когда он получил роль Эдварда Каллена во франшизе "Сумерки".

"Я всегда знал Роба. Он действительно хороший друг. Я люблю его. Я думаю, что он один из самых интересных и талантливых актеров. Но мы ему завидовали, ведь в Лондоне он постоянно куда-то ходил, а мы нет", — признался Дорнан.

Джейми Дорнан рассказал, что успех Паттинсона в "Сумерках" вбил небольшой клин между ним и его коллегами.

"Роб добился успеха раньше, поэтому мы задумались: "Он точно вписывается в нашу компанию?". Потому что мы не работали, а он все время работал. Он снялся в "Сумерках" и внезапно оказался в другой стратосфере, нежели мы", — признался Дорнан.

Джейми Дорнан Фото: Getty Images

Первый фильм франшизы "Сумерки" вышел в прокат в 2008 году и мгновенно сделал Паттинсона сердцеедом всего мира. Франшиза состояла из пяти фильмов, собрала 3,3 миллиарда долларов по всему миру и продолжалась до 2012 года. Только в 2015 году сам Дорнан похожее, снявшись в картине "Пятьдесят оттенков серого". Фильм и два его продолжения собрали в мировом прокате 1,3 миллиарда долларов.

Ранее, на шоу Джеймса Кордена в 2021 году, Эндрю Гарфилд рассказывал, что он и его друзья-актеры из Британии отправились в Лос-Анджелес в поисках ролей.

Актеры договорились поддерживать друг друга и помогать с прослушиваниями.

"Мы были из тех парней, которые ходили в отель Standard на бульваре Сансет, чтобы поиграть в пинг-понг и заказать коктейль на двоих, потому что больше не могли себе позволить. Но там нужно было заказывать еду, чтобы тебя не выгнали, так что мы брали бургер и делили его на всех", — вспоминал Гарфилд.

Следующей для Дорнана является главная роль вместе с Галь Гадот в сериале Netflix "Каменное сердце", трансляция которого состоится 11 августа. Первой его заметным успехом стала роль шерифа Грэма в сериала "Однажды в сказке".

У остальных актеров карьера также сложилась блестяще, Чарли Кокс, среди прочего, получил роль в "Звездной пыли", Эндрю Гарфилд снялся в "Человеке-пауке", а Эдди Редмэйн стал звездой картин "Вселенная Стивена Хокинга" и "Фантастические твари".

Напомним, ранее стало известно, что главную роль в фильме "Барби" могла сыграть Галь Гадот. Впрочем, она не единственная из известных актеров, кто не появился в главной картине этого лета.