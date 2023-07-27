Тимоти Шаламе и Сирша Ронан: кто из звезд не сыграл в фильме "Барби"

Сейчас, когда самый ожидаемый фильм лета вышел на экраны, стало известно, кто мог бы в нем быть.

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Для фильма "Барби" собрали очень звездный состав. Небольшие роли исполнили даже Джон Сина и Дуа Липа, но есть и другие звезды, которые едва не присоединились к актерскому составу популярного фильма. Об этом пишет Insider.

Среди тех, кто не попал в компанию Барби и Кенов – Эми Шумер и даже звезда "Дюны" Тимоти Шаламе.

Эми Шумер

Актриса Эми Шумер наиболее известна своими ролями в фильмах "Девушка без комплексов" и "Красотка на всю голову". И до того, как Марго Робби была выбрана на главную роль в "Барби", именно Эми Шумер изначально должна была исполнить роль Барби.

За несколько лет до того, как проект перешел к Warner Bros., Шумер была назначен руководить фильмом о Барби, разрабатываемым в Sony, по сценарию, написанному Хилари Уинстон.

Эми Шумер Фото: Getty Images

Шумер в конце концов выбыла из команды в 2017 году и недавно рассказала, что это произошло из-за "творческих разногласий".

В версии Шумер Барби должна была быть изобретательницей и Эми рассказала The Hollywood Reporter, что студия хотела, чтобы ее изобретением были высокие каблуки Jell-O.

"Они определенно не хотели делать это так, как я хотела. Так что я сказала: "Вы ошиблись девочкой", — резюмировала Эми.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй наиболее известна своими ролями в фильмах "Отверженные" и "Дьявол носит Prada".

И после того, как Шумер выбыла, Энн Хэтэуэй была выбрана на роль Барби, а сценаристка "8 подруг Оушена" Оливия Милч взяла на себя написание сценария.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Однако срок действия контракта Sony с Mattel на создание фильма истек в 2018 году, и права были возвращены компании по производству игрушек.

Дата выхода фильма "Барби" под руководством Хэтэуэй была перенесена на 2020 год, но фильм так и не был снят, а Mattel вместо выбрали Марго Робби.

Галь Гадот

Чудо-женщина Галь Гадот могла сыграть Барби. Во время кастинга для фильма Грете Гервиг и Марго Робби пришлось определить, что такое "энергия Барби", чтобы выбрать подходящих актеров.

Робби сказала Vogue, что это воплощение Галь Гадот.

Галь Гадот на премьере "Барби" Фото: Getty Images

"Галь Гадот — это энергия Барби. Потому что Галь Гадот невероятно красива, но вы не ненавидите ее за то, что она такая красивая, потому что она так искренне искренна и так восторженно добра, что это почти глупо", — сказала Робби.

К сожалению, Гадот в итоге не снялась в фильме, но зато сходила на премьеру.

Сирша Ронан

Сирша Ронан давно сотрудничает с Гретой Гервиг, снявшись в двух ее самых любимых фильмах: "Леди Берд" и "Маленькие женщины". И фанаты были удивлены, что она не была частью звездного состава "Барби".

В прошлом году Ронан сказала People , что она должна была сыграть эпизодическую роль в качестве еще одной версии Барби, но она уже была задействована в съемках другого проекта.

Сирша Ронан

"Я живу в Лондоне, и съемки проходили там. Я собиралась сыграть целого персонажа — еще одну Барби. Я была опустошена, я не могла этого сделать", — она писала Марго и Грете, но конфликт расписаний съемок не позволил ей появится в "Барби".

Позже Гервиг сказала CinemaBlend , что появление Ронан было бы "специальным камео".

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе, который также снимался в "Маленьких женщинах" и "Леди Берд", также должен был сыграть особую роль в "Барби".

Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

Говоря о Шаламе и Ронан, Гервиг рассказала CinemaBlend: "Я также собиралась сделать эпизод с Тимми, но они оба не смогли участвовать в съемках и я была так раздражена. Но я их очень люблю".

Также в фильме Греты не смогли появиться такие актеры: Боуэн Ян, звезда "Субботним вечером в прямом эфире", Бен Платт, звезда "Идеального голоса", Дэн Леви ("Бухта Шитта") и Джонатан Грофф ("Холодное сердце").

Напомним, ранее Фокус опубликовал рецензию на фильм "Барби" и рассказал, что ждет зрителя.