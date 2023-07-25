Эми Шумер нарушила молчание о фильме "Барби" после того, как отказалась от главной роли

В 2017 году обсуждалась кандидатура Шумер на роль самой известной куклы в мире.

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42-летняя американская актриса Эми Шумер нарушила молчание относительно фильма "Барби" спустя 6 лет, как сама покинула проект. В Instagram звезда экрана оставила свои мысли относительно двух главных фильмов лета 2023 года.

"Очень мне понравились Барби и Оппенгеймер, но я думаю, что мне следовало сыграть роль Эмили Блант", — в шутку подписала Шумер фотографию, на которой она в солнцезащитных очках и большой шляпе от солнца. "Сделайте лучше Голливуд".

Актриса, судя по всему, имела в виду роль Блант как жены создателя атомной бомбы Оппенгеймера Кэтрин "Китти" в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. Премьера "Барби" и "Оппенгеймера" состоялась в один день, что создало волну мемов о "Барбенгеймере".

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Эми Шумер

В прошлом месяце Шумер рассказала, почему она отказалась от главной роли в фильме "Барби" в начале его разработки в 2017 году.

"Это были просто творческие разногласия", — сказала она в эфире "Watch What Happens Live" с Энди Коэном.

"Но вы знаете, за ним стоит новая команда, и, похоже, это очень феминистично и круто, поэтому я увижу фильм".

В фильме снялись Марго Робби в роли Барби и Райан Гослинг в роли Кена, а также комик Уилл Феррелл в роли генерального директора Mattel и Кейт МакКиннон в роли "Странной Барби", а рассказывающую роль исполняет культовая Хелен Миррен.

"Барби" Фото: Warner Bros.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак с женой и двумя дочерьми отправился на "Барби".

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