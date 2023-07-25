Емі Шумер порушила мовчання про фільм "Барбі" після того, як відмовилася від головної ролі

У 2017 році обговорювалася кандидатура Шумер на роль найвідомішої ляльки у світі.

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42-річна американська акторка Емі Шумер порушила мовчання щодо фільму "Барбі" через 6 років, як сама покинула проєкт. В Instagram зірка екрану залишила свої думки щодо двох головних фільмів літа 2023.

"Дуже мені сподобалися Барбі та Оппенгеймер, але я думаю, що мені слід було зіграти роль Емілі Блант", — жартома підписала Шумер фотографію, на якій вона в сонцезахисних окулярах і великому капелюсі від сонця. "Зробіть кращим Голлівуд".

Акторка, судячи з усього, мала на увазі роль Блант як дружини творця атомної бомби Оппенгеймера Кетрін "Кітті" у новому фільмі режисера Крістофера Нолана. Прем'єра "Барбі" та "Оппенгеймера" відбулася в один день, що створило хвилю мемів про "Барбенгеймер".

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Емі Шумер

Минулого місяця Шумер розповіла, чому вона відмовилася від головної ролі у фільмі "Барбі" на початку його розробки у 2017 році.

"Це були просто творчі розбіжності", — сказала вона в ефірі "Watch What Happens Live" з Енді Коеном.

"Але ви знаєте, за ним стоїть нова команда, і, схоже, це дуже феміністично та круто, тому я побачу фільм".

У фільмі знялися Марго Роббі в ролі Барбі та Раян Гослінг в ролі Кена, а також комік Вілл Феррелл у ролі генерального директора Mattel і Кейт МакКіннон у ролі "Дивної Барбі", а оповідаючу роль виконує культова Гелен Міррен.

"Барбі" Фото: Warner Bros.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великобританії Ріші Сунак з дружиною та двома доньками вирушив на "Барбі".

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