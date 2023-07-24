"Матриця" та "Космічна одіссея". Що закодовано у фільмі "Барбі"

Фільм "Барбі" нарешті стартував у кінотеатрах після того, як численні фанати провели кілька довгих місяців в очікуванні комедійного фільму режисерки Грети Ґервіґ.

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І цей ностальгійно-іронічний фільм, безумовно, не розчарував, оскільки він просто переповнений відсиланнями до оригінальних ляльок Mattel, починаючи з найпершої Барбі 1959 року.

Але є також заховані "великодні яйця" або неочевидні референси, що натякають глядачеві на інші важливі моменти в популярній культурі, зокрема на епізоди і відсилання до масштабних блокбастерів. Спостережливий глядач помітить референси на "Космічну одіссею" і "Матрицю", також зверне увагу на епізодичну роль реальної дочки винахідника Барбі — Фокус розглядає всі закодовані послання у фільмі. За матеріалами dailymail.

Офіційний трейлер фільму "Барбі"

Червона і синя таблетки з "Матриці"

В одній із перших сцен фільму про Барбі головна Барбі, яку грає Марго Роббі, вирушає до будинку до Дивакуватої Барбі (Кейт Маккіннон), коли в Барбіленді трапляється збій і "щось починає йти не так". У цьому епізоді Дивна Барбі дає Стереотипній Барбі на вибір два варіанти взуття: один — взути рожеві туфлі на високих підборах і продовжити своє життя в країні Барбі, як зазвичай, або взяти Біркенсток, щоб "побачити правду".

Піднявши дві туфельки, Дивна Барбі каже: "Ти можеш повернутися до свого звичайного життя або дізнатися правду про всесвіт. Тепер вибір за тобою.

У багатьох спостережливих глядачів неодмінно сталося дежавю, адже це пряме відсилання до ключової сцени "Матриці" 1999 року. У фільмі з Кіану Рівзом у ролі Нео є ключова сцена, де йому також пропонується важливий вибір у вигляді червоної або синьої таблетки.

Епізод із фільму "Барбі"

Нео велять прийняти "червону таблетку" і приєднатися до опору або вибрати "синю таблетку" і залишитися в "Матриці".

Відсилання до "Космічної одіссеї"

Ще один епічний блокбастер, на який посилаються творці "Барбі", — це не що інше, як класична "Космічна одіссея" 2001 року. Ще в першому трейлері довгоочікуваного фільму Марго була показана в образі Барбі в купальнику більшого розміру, коли вона стояла на пустельному пляжі, а дівчатка гралися з ляльками позаду неї.

Епізод із фільму "Барбі" Фото: Warner Bros.

Цей момент віддає данину поваги "Космічній одіссеї" і є вражаючим монолітом із класичного фільму.

Саундтрек до фільму також був використаний у трейлері, щоб показати, що Барбі — нове загадкове диво Всесвіту або Космосу.

Численні Барбі та Кени

Сам фільм, звичайно ж, є даниною поваги Барбі в багатьох її проявах, від оригінальної ляльки в купальнику 1959 року до доктора Барбі 1973 року. Також у фільмі представлено безліч ляльок Кена, натхненних оригінальними ляльками Mattel. У той час як Марго і Кен грають головні версії ляльок, зоряний склад втілює безліч відтворень реальних ляльок різних епох.

Крім демонстрації популярних ляльок у реальному часі, в ньому також представлено багато ляльок Барбі, які були зняті з виробництва, наприклад, вагітна Барбі Мідж, яку грає Емеральд Феннелл, і Барбі Відео Герл також отримали ролі в коме фільмі.

Марго Роббі також багато разів змінює вбрання впродовж усього фільму, щоб втілювати Барбі різних епох, наприклад, купальник Барбі 1959 року, який показано в першому трейлері і в найперших сценах фільму.

Кени також віддають данину поваги оригінальним лялькам: Майкл Сера носить смугасту сорочку з коміром, оскільки він уособлює друга Кена Аллана, якого презентували далекого 1964 року і який не набув широкої популярності у дітей.

Камео від Барбари — доньки авторки Барбі

В одній зі сцен фільму Барбі також зустрічає таємничу жінку, яка ділиться своїми мудрими словами: "У людей один кінець. Ідеї живуть вічно". Однак глядачі можуть не знати, що загадкова жінка — не хто інший, як Барбара Гендлер, яка була реальною дочкою винахідника Барбі Рут. Барбара надихнула на створення першої у світі ляльки, на честь якої було названо Барбі, коли вона була ще маленькою дівчинкою.

Епізод із фільму "Барбі"

Спеціальна епізодична роль Барбари у фільмі віддає данину поваги авторці оригінальної ляльки Рут Гендлер, яка випустила першу ляльку 1959 року.

Ляльки Братц

Ще один набір популярних ляльок, що з'явилися набагато пізніше за Барбі, — це Bratz, вперше випущені ще 2001 року. Чотирьох оригінальних ляльок назвали Ясмін, Хлоя, Джейд і Саша, і вони набули величезної популярності у маленьких дітей у 2000-х роках.

І Ґрета Ґервіґ, схоже, послалася на ляльок та їхню феноменальну популярність у сцені, де Марґо розмовляє з чотирма дівчатками-підлітками. Барбі Марго має чудовий вигляд, коли вона з'являється в кадрі в рожевому ковбойському костюмі, але дівчата-підлітки, здається, не вражені її появою і навіть відкрито грублять героїні.

Маючи на увазі ляльок Bratz, вони кажуть: "Ми не гралися з Барбі відтоді, як нам виповнилося п'ять років". Та пильні глядачі також помітили, що самі чотири дівчатка мають разючу схожість з оригінальними чотирма ляльками Bratz. Одна з дівчаток, яка пізніше стане головною героїнею фільму, навіть кличе одну з ляльок так само, як її звуть Саша.

Чарівник країни Оз

Фільм також рясніє відсиланнями до "Чарівника країни Оз", який відтоді вже надихнув на створення цілої низки спін-оффів у різних інтерпретаціях. І Барбі віддала данину поваги культовій класиці 1939 року і всій її яскравій славі, показавши плакати "Чарівника країни Оз" перед кінотеатром у фільмі.

Епізод із фільму "Барбі"

Барбі Марго також одягається в рожеву сукню в дрібну клітинку, сидячи за туалетним столиком, що дуже схоже на синю сукню, яку носила Дороті у фантастичному фільмі. Барбі також вирушає в подорож із самопізнання, під час якої вона їде яскраво-рожевою дорогою, яка може стати одою знаменитій дорозі з жовтої цегли.

Сюжет також показує, як Барбі вирушає в чарівну подорож у реальний світ, тоді як Дороті так само мандрує країною Оз і зустрічає по дорозі деяких злих персонажів і несподівані події.

Біблійні алюзії

Грета також розповіла, що фільм про Барбі — це гра на біблійній історії створення світу, де спочатку створюється Барбі, а потім Кен стає її продовженням.

Епізод із фільму "Барбі"

Вона пливе раєм у країні Барбі, і в її всесвіті все абсолютно ідеально, обігруючи теми Едемського саду. Грета також вказала на один момент у фільмі, заснований на релігійних образах, коли авторка Барбі торкається руки Барбі. Вона розповіла, як це дуже схоже на відому картину Мікеланджело "Створення Адама", на якій зображені дві руки, що тягнуться одна до одної.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Барбі". Крім того, пластичний хірург розповів про пластичні операції Марго Роббі до "Барбі".