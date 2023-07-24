Премьер Великобритании Риши Сунак с женой и дочерьми посетил премьеру "Барби" (фото)

Семья британского политика выбрала первой картину Греты Гервиг среди Вarbenheimer.

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43-летний премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил премьеру фильма "Барби" с женой и дочерьми. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

"Семейное голосование шло только в одну сторону... Барби сначала в этом #barbenheimer", — подписал фото британский политик, имея в виду то, что фильм Нолана "Оппенгеймер" они посмотрят позже.

Семья Сунака выбрала соответствующие розовые наряды для просмотра картины Греты Гервиг. Кришна и Анушка были одеты в розовые футболки. А жена премьер-министра Акшата Мурти продемонстрировала насыщенно-розовую рубашку, которую сочетала с джинсовой юбкой.

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Риши Сунак с женой и дочерьми

Риши Сунак и дочь индийского предпринимателя Нараяны Мурти поженились в 2009 году. Они воспитывают двух общих дочерей, которых время от времени берут с собой на публичные мероприятия после того, как осенью 2022 года Сунак стал премьер-министром Великобритании.

Напомним, Риши Сунак с семьей посетил парад короля Чарльза III в июне 2023.

Также Фокус писал о том, почему стоит посмотреть фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.