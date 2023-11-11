Роберта Паттінсона з вагітною Сʼюкі Вотергаус помітили на прогулянці (фото)

Офіційно зіркова пара не коментує чуток про майбутнє поповнення, проте за них усе "кажуть" фото папараці.

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37-річного англійського актора Роберта Паттінсона помітили на прогулянці з його вагітною дівчиною, 31-річною моделлю Сʼюкі Вотергаус. Про це пише Daily Mail.

Закоханих "зловили" папараці у Лос-Анджелесі.

Кохана "Бетмена" обрала для листопадового побачення чорну футболку та відповідні легінси, додавши до образу бейсболку та сонцезахисні окуляри. Вона розпустила волосся та взула темні кросівки.

Тим часом Паттінсон був у своєму туристичному жилеті, який він поєднував із шортами, футболкою та кросівками.

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Роберт Паттінсон та Сʼюкі Вотергаус

Актор і його кохана почали зустрічатися у 2018 році. За роки стосунків вони практично не зʼявлялися офіційно разом на публіці та не коментували своє особисте життя. Лише наприкінці 2022 року пара відвідала показ Dior у Єгипті.

Роберт Паттінсон та Сʼюкі Вотергаус

Зокрема Паттінсон та Вотергаус зʼявилися на Met Gala-2023 у Метрополітен-музеї.

Раніше англійський актор мав гучні романи з колегою по фільму "Сутінки" Крістен Стюарт і співачкою FKA Twigs. А його дівчина два роки була у стосунках із Бредлі Купером і недовго зустрічалася з Джеймсом Марсденом.

Роберт Паттінсон та Сʼюкі Вотергаус на Met Gala-2023 Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сʼюкі Вотергаус запідозрили у вагітності первістком.

Також Фокус писав про появу коханої Роберта Паттінсона на публіці в напівпрозорій сукні.