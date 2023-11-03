37-річний Роберт Паттінсон вперше стане батьком (фото)

Зіркова пара разом з 2018 року, проте мало коментує своє особисте життя.

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37-річний англійський актор Роберт Паттінсон вперше стане батьком. Про це пише Daily Mail.

Зірку "Сутінок" та його дівчину Сьюкі Вотергаус, 31, помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі. І, судячи з помітно округленого живота співачки, вони чекають на первістка.

Кохана Паттінсона була одягнена в чорну кофту Burberry на блискавці, яку вона поєднала зі спортивними мінішортами. Вотергаус завершила образ чорними кросівками On і світлою бейсболкою.

Тим часом Роберт був у сірому худі з капюшоном, чорних шортах Adidas у смужку та чорних кросівках On. До образу він додав бейсболку та темні окуляри.

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Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус

"Бетмен" та його кохана зустрічаються з 2018 року. Вони мало говорять про свої романтичні стосунки та рідко зʼявляються разом на публіці, тримаючи історію свого кохання подалі від камер та запитань журналістів.

Лише наприкінці 2022 року вони вперше офіційно зʼявилися на публіці.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус

Нагадаємо, Роберт Паттінсон сходив на прогулянку наодинці.

Також Фокус писав про появу Сьюкі Вотергаус на публіці в напівпрозорій сукні.