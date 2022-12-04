Роберт Паттінсон уперше офіційно вийшов на публіку зі своєю дівчиною (фото)

Пара відвідала fashion-подію у єгипетському місті.

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36-річний англійський актор Роберт Паттінсон уперше офіційно вийшов у світ зі своєю дівчиною. Про це пише Е Оnline.

Зірка картини "Сутінки" та модель С'юкі Вотергаус відвідали показ чоловічої колекції Dior у Гізі, Єгипет. На публіку Паттінсон вийшов у кремовому штанному костюмі Dior з коричневою водолазкою.

Тим часом кохана англійського актора продемонструвала фіолетову сукню з прозорими рукавами. Волосся моделі було розпущене, а на обличчі візажисти зробили яскравий вечірній макіяж з акцентом на губи.

Закохані позували фотографам, посміхаючись та демонструючи теплі почуття одне до одного на публіці.

[ + – ] Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус Фото: Getty Images

Це перший офіційний вихід Роберта Паттінсона та С'юкі Вотергаус. Попри те, що вони зустрічаються понад чотири роки, знаменитостей "ловили" лише папараці під час побачень.

[ + – ] Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус

Про стосунки актора та моделі стало відомо ще у липні 2018, коли їх помітили за поцілунками. Проте вони намагалися тримати особисте життя подалі від спалахів камер та запитань журналістів.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон позував для рекламного кампейну Dior.

Також Фокус писав про ідеальні парні аутфіти для побачення від Роберта Паттінсона та його коханої.