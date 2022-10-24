У білому і не лише. Роберт Паттінсон знявся для кампейну Dior
Британський актор є обличчям аромату Dior Homme із 2013 року.
Роберт Паттінсон, зірка фільмів про Гаррі Поттера та Бетмена, став зіркою рекламного кампейну чоловічої колекції Dior весна-літо 2023. Про це пише WWD.
Це логічне продовження співпраці актора та модного дому. Dior залучив давнього друга дому для своєї останньої рекламної кампанії чоловічого одягу.
Роберт Паттінсон став обличчям весняної реклами капсульної колекції, з'явившись у костюмах, які поєднують у собі класичний та спортивний крій. Костюми розробив Кім Джонс.
Рекламну кампанію, яка стартує у вівторок, знімав фотограф Рафаель Паваротті та артдиректор Ронні Кук Ньюхаус.
Dior пропонує чотири колекції чоловічого одягу на рік: весняний, літній, осінній та зимовий, водночас весняні та осінні лінії є преколекціями. Цього року компанія також представила додаткову капсульну колекцію для весни, розроблену Елі Расселом Ліннетцем з ERL на показі у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у травні.
Паттінсон є обличчям аромату Dior Homme з 2013 року. Актор "Сутінків" також знявся у рекламних кампаніях чоловічого одягу французького модного бренду восени 2016 та навесні 2017 року. Тоді його знімав сам Карл Лагерфельд.
Роберт Паттінсон відвідував усі покази, а також "духовно" був присутній на передосінньому показі бренду в Лондоні в грудні минулого року, читаючи рядки з творів Джека Керуака в саундтреку.
Нагадаємо, зірка "Сутінків" знялася у новому фільмі про Бетмена. Серед його нових проєктів — науково-фантастичний фільм за романом Едварда Ештона "Мікі 7" режисера оскароносного південнокорейського режисера Бонг Джун Хо з Тоні Коллетт та Марком Руффало у головних ролях.