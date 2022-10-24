У білому і не лише. Роберт Паттінсон знявся для кампейну Dior

Британський актор є обличчям аромату Dior Homme із 2013 року.

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Роберт Паттінсон, зірка фільмів про Гаррі Поттера та Бетмена, став зіркою рекламного кампейну чоловічої колекції Dior весна-літо 2023. Про це пише WWD.

Це логічне продовження співпраці актора та модного дому. Dior залучив давнього друга дому для своєї останньої рекламної кампанії чоловічого одягу.

Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior

Роберт Паттінсон став обличчям весняної реклами капсульної колекції, з'явившись у костюмах, які поєднують у собі класичний та спортивний крій. Костюми розробив Кім Джонс.

Рекламну кампанію, яка стартує у вівторок, знімав фотограф Рафаель Паваротті та артдиректор Ронні Кук Ньюхаус.

Dior пропонує чотири колекції чоловічого одягу на рік: весняний, літній, осінній та зимовий, водночас весняні та осінні лінії є преколекціями. Цього року компанія також представила додаткову капсульну колекцію для весни, розроблену Елі Расселом Ліннетцем з ERL на показі у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у травні.

[ + – ] Роберт Паттінсон для Dior Фото: Dior [ + – ] Роберт Паттінсон для Dior Фото: Dior

Паттінсон є обличчям аромату Dior Homme з 2013 року. Актор "Сутінків" також знявся у рекламних кампаніях чоловічого одягу французького модного бренду восени 2016 та навесні 2017 року. Тоді його знімав сам Карл Лагерфельд.

Роберт Паттінсон відвідував усі покази, а також "духовно" був присутній на передосінньому показі бренду в Лондоні в грудні минулого року, читаючи рядки з творів Джека Керуака в саундтреку.

Нагадаємо, зірка "Сутінків" знялася у новому фільмі про Бетмена. Серед його нових проєктів — науково-фантастичний фільм за романом Едварда Ештона "Мікі 7" режисера оскароносного південнокорейського режисера Бонг Джун Хо з Тоні Коллетт та Марком Руффало у головних ролях.