Бетмен 2022: Нервовий супергерой та велика каса. Чи варто дивитися новий блокбастер

5 травня в Україні стартує прокат кінофільмів на територіях, які не охоплені війною, мережі намагаються запустити кінобізнес.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Один із найуспішніших блокбастерів весни — "Бетмен", — розбираємо чому. Текст містить невеликі спойлери!

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Хоча прем'єра "Бетмена" 2022 року у всьому світі відбулася ще на початку березня, в Україні він лише дістався кінотеатрів. Натомість ми вже знаємо, що це найуспішніший фільм 2022 року, який зібрав понад 750 мільйонів доларів у прокаті. Крім Російської Федерації, де картину заборонили до прокату, але деякі зали крутили його нелегально.

Тому варто розібрати — чого чекати від нового запуску саги про людину-кажана. Тим паче, незважаючи на високі доходи, фільм викликав досить змішані відгуки глядачів. Це підтверджує кореспондент Фокусу.

Бетмен та кішка

Бетмен у Паттінсона вийшов нервовий, невпевнений у собі юнак (хоча торс у актора прокачаний напрочуд добре), який навіщось малює собі чорні тіні під очима. Натуральний гот. При цьому сказати, що показана масштабна трагедія — то ні. Бетмен людяний, вразливий, і лише у фіналі переможе. Але немає нерву, немає і супернапруження "Темного лицаря".

Та ж історія з жінкою-кішкою. Сексу в ній тепер практично немає. А на більшість завдань Зої Кравець ходить не в латексному костюмі, а у набагато практичнішому комбінезоні зі звичайної тканини. Шукає справедливість ті а гроші. І фліртує із Бетменом. Не додають романтики стосункам героїв і зовсім дурні діалоги "ти підеш зі мною або залишишся".

Загадник

Маніяк у виконанні Пола Дана зовні ідеальний. Трохи божевільний хлопець у дикій масці, з якої вистрибує гидке каченя в окулярах. Співає Аве Марія. І з кожним убивством підкидає загадки для Бетмена. Зовнішньо ідеально! Але, як і багато в цьому фільмі, — здається спрацьованим в холосту. Цей маніяк не лякає нас і не лякає себе, не ріже вени, як міг Хоакін Фенікс у "Джокері".

Іноді, щоб бути жахливим маніяком, не треба вбирати героя, як дебіла. Можна бути просто елегантним джентльменом у костюмі, доктором Ганнібалом Лектором. І тримати в жаху весь зал. Загадник мене з жахом не тримав.

Пінгвін

А ось хто справді сподобався — Пінгвін у виконанні Коліна Фаррелла. Його там одразу й не впізнаєш, стільки гриму. Обділений увагою, з огидною зовнішністю він має якусь магію. Видно, що цей персонаж рветься на волю, він готовий повалити бандитський світ і кинути виклик добру, чи просто Готему. Незважаючи на те, що за словами самого Фаррелла, у нього всього 9 хвилин екранного часу з трьох (!) годин — він запам'ятався. Він, ймовірно, буде одним із головних антагоністів другої частини.

Таймінг

До речі, про екранний час, його виділили на фільм від душі. Але здебільшого "на поговорити". Якщо робити якийсь таймінг подій — він буде коротким:

1 година 20 хвилин: згадали про екшен, завівся в темряві бетмобіль, гонитва!

2 години 5 хвилин: визначили, хто ворог, хто друг, власне, почалася фінальна та драйвова частина

2 години 56 хвилин. Титри. І мініпослання для фанів. Зрозуміти яке неможливо.

Як бачимо — попкорну для "Бетмена" може знадобитися подвійна від звичайної порції. Передбачте це.

Продовження

Продовження буде. На це вказують успішні фінансові збори, які ще підростуть до 800 мільйонів. А режисер Мет Рівз націлений на трилогію. Нам чітко натякнули, що в другій частині на нас чекає Джокер. Пінгвін отримав нову роль у злочинному світі. Та й сам Загадник, схоже, ще не вийшов з гри. Гра продовжується!