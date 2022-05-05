Бэтмен 2022: Нервный супергерой и большая касса. Стоит ли смотреть новый блокбастер

5 мая в Украине стартует прокат кинофильмов на территориях, не охваченных войной, сети пытаются запустить кинобизнес.

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Один из самых успешных блокбастеров весны — "Бэтмен", — разбираем почему. Текст содержит небольшие спойлеры!

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Хотя премьера "Бэтмена" 2022 во всем мире состоялась еще в начале марта, в Украине он только добрался до кинотеатров. Зато мы уже знаем, что это самый успешный фильм 2022 года, который собрал более 750 миллионов долларов в прокате. Кроме Российской федерации, где картина была запрещена к прокату, но некоторые залы крутили его нелегально.

Поэтому стоит разобрать – чего же ждать от нового запуска саги о человеке-летучей мыши. Тем более, несмотря на высокие доходы фильм вызвал довольно смешанные отзывы зрителей. Это подтверждает и корреспондент Фокуса.

Бэтмен и кошка

Бэтмен у Паттинсона получился нервный, неуверенный в себе юноша (хотя торс у актера прокачан на загляденье), зачем-то рисующий себе черные тени под глазами. Натуральный гот. При этом сказать, что играется масштабная трагедия – так нет. Бэтмен человечен, уязвим, и только в финале победит. Но нет нерва, нет и супернапряжения "Темного рыцаря".

Таже история с женщиной-кошкой. Секса в ней теперь практически нет. А на большинство заданий Зои Кравец ходит не в латексном костюме, а намного более практичном комбинезоне из обычной ткани. Ищет справедливость и деньги. И флиртует с Бэтменом. Не добавляют романтики отношениям героев и совершенно глупые диалоги "ты пойдешь со мной или останешься".

Загадочник

Маньяк в исполнении Пола Дана внешне идеален. Слегка сумасшедший парень в дикой маске, из которой выпрыгивает гадкий утенок в несоизмеримых очках. Поет Аве Мария. И с каждым убийством подкидывает загадки для Бэтмена. Внешне идеально! Но, как и многое в этом фильме, – кажется сработанным в холостую. Этот маньяк не пугает нас, и не пугает себя, не вскрывает вены, как мог Хоакин Феникс в "Джокере".

Иногда, чтобы быть ужасным маньяком не надо наряжать героя, как дебила. Можно быть просто элегантным джентльменом в костюме, доктором Ганнибалом Лектором. И держать в ужасе весь зал. Загадочник меня в ужасе не держал.

Пингвин

А вот кто действительно понравился – Пингвин в исполнении Колина Фаррелла. Его там сразу и не признаешь, столько гримма. Ущемленный вниманием, отвратной внешностью он обладает некой магией. Видно. Что этот персонаж рвется на свободу, он готов свергнуть бандитский мир и кинуть вызов добру, ну или просто Готэму. Несмотря на то, что по словам самого Фаррелла, у него в общем всего 9 минут экранного времени из трех (!) часов — он запомнился. Он, вероятно, будет одним из главных антагонистов второй части.

Тайминг

Кстати, об экранном времени, его выделили на фильм от души. Но в основном "на поговорить". Если делать некий тайминг событий – он будет краток:

· 1 час 20 минут: вспомнили про экшен, завелся в темноте бетменомобиль, погоня!

· 2 часа 5 минут: определили, кто враг, кто друг, собственно, началась финальная и драйвовая часть

· 2 часа 56 минут. Титры. И мини-послание для фанатов. Понять которое невозможно.

Как видим – попкорна для "Бэтмена" может потребоваться двойная от обычной порция. Предусмотрите это.

Продолжение

Продолжение будет. На это указывают удачные финансовые сборы, которые еще подрастут до 800 миллионов. А режиссер Мэт Ривз нацелен на трилогию. Нам четко намекнули, что второй части нас ждет Джокер. Пингвин получил новую роль в преступном мире. Да и сам Загадочник похоже еще не вышел из игры. Игра продолжается!