В белом и не только. Роберт Паттинсон снялся для кампейна Dior

Британский актер является лицом аромата Dior Homme с 2013 года.

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Роберт Паттинсон, звезда фильмов про Гарри Поттера и Бэтмена, стал звездой рекламного кампейна мужской коллекции Dior весна-лето 2023. Об этом пишет WWD.

Это логичное продолжение сотрудничества актера и модного дома. Dior привлек давнего друга Дома для своей последней рекламной кампании мужской одежды.

Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior

Роберт Паттинсон стал лицом весенней рекламы капсульной коллекции, появившись в костюмах, которые сочетают в себе классический покрой и спортивный. Костюмы были разработаны Кимом Джонсом.

Рекламную кампанию, которая стартует во вторник, снимал фотограф Рафаэль Паваротти и арт-директор Ронни Кук Ньюхаус.

Dior предлагает четыре коллекции мужской одежды в год: весеннюю, летнюю, осеннюю и зимнюю, при этом весенние и осенние линии являются пре-коллекциями. В этом году компания также представила дополнительную капсульную коллекцию для весны, разработанную Эли Расселом Линнетцем из ERL на показе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в мае.

[ + – ] Роберт Паттинсон для Dior Фото: Dior [ + – ] Роберт Паттинсон для Dior Фото: Dior

Паттинсон является лицом аромата Dior Homme с 2013 года. Актер "Сумерек" также снялся в рекламных кампаниях мужской одежды французского модного бренда осенью 2016 и весной 2017 года. Тогда его снимал сам Карл Лагерфельд.

Роберт Паттинсон посещал все показы, а также "духовно" присутствовал на предосеннем показе бренда в Лондоне в декабре прошлого года, читая строчки из произведений Джека Керуака в саундтреке.

Напомним, звезда "Сумерек" снялся в новом фильме про Бэтмена. Среди его новых проектов — научно-фантастический фильм по роману Эдварда Эштона "Микки 7" режиссера оскароносного южнокорейского режиссера Бонг Джун Хо с Тони Коллетт и Марком Руффало в главных ролях.