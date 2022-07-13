Роберт Паттінсон та його дівчина продемонстрували комфортні образи для побачення (фото)

Пара не часто виходить на публіку.

36-річний англійський актор Робертс Паттінсон вийшов у світ зі своєю дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зірку фільму "Сутінки" помітили на вулицях Нью-Йорка. Обраниця актора, англійська модель С'юкі Вотергаус обрала для романтичної прогулянки total black образ — чорну футболку з білим написом та вільні штани. Як аксесуар до свого луку дівчина Паттінсона додала чорні сонцезахисні окуляри.

Тим часом сам "Бетмен" надягнув темно-синю футболку, сірі шорти та кепку бордового відтінку. Не забув 36-річний актор і про захисну маску.

Такі образи стануть комфортними та стильними для прогулянки прохолодним літом.

[ + – ] Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус у Нью-Йорку

Про роман актора та моделі стало відомо у 2018 році, коли папараці "зловили" закоханих за поцілунками. Проте Паттінсон та Вотергаус намагаються тримати своє особисте життя подалі від камер та запитань журналістів. 30-річна С'юкі не тільки займається моделінгом, вона також пробує себе в ролі акторки та співає.

Нагадаємо, Робертс Паттінсон відсвяткував свій 36-й день народження в компанії друзів та коханої.

Також Фокус писав про те, як Роберт Паттінсон виглядав 20 років тому, коли починав свою акторську кар'єру.