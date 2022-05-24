Роберт Паттінсон відсвяткував день народження у компанії своєї коханої (фото)

На святковій вечірці були присутні і колеги актора.

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36-річний англійський актор Роберт Паттінсон 13 травня 2022 відзначив свій день народження. Проте святкову вечірку іменинник організував на кілька днів пізніше. Фото з торжества ширяться в соцмережах.

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На вечірці в честь 36-го дня народження знаменитий актор був зі свою коханою, британською моделлю Сьюкі Вотерхаус, з якою вони зустрічаються з 2018 року.

Роберт Паттінсон обрав для заходу клітчасту сорочку, штани та бейсболку.

[ + – ] Вечірка з приводу дня народження Роберта Паттінсона

Зокрема на святкуванні помітили акторку Зої Кравітц, з якою Паттінсон знявся в новому фільмі "Бетмен". Дівчина зіграла в картині Жінку-кішку, а на початку зйомок взимку 2021 на знімальному майданчику був скандал через ймовірну вагітність Зої від Роберта Паттінсона, що могло зірвати зйомки глобальної картини. Проте чутки залишилися чутками.

[ + – ] Дівчина Роберта Паттінсона

Нагадаємо, зірка саги "Сутінки" Роберт Паттінсон змусив плакати свою кохану. Дівчину розчулила прекрасна акторська гра бойфренда.

Також Фокус писав про нещодавнє побачення іменинника та його дівчини. Паттінсон відвідав вечірку у клубі, на якій Сьюкі виконувала свої пісні. Адже дівчина, окрім модельної кар'єри, пробує себе ще й у ролі співачки.