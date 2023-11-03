37-летний Роберт Паттинсон впервые станет отцом (фото)

Звездная пара вместе с 2018 года, однако мало комментирует свою личную жизнь.

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37-летний английский актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду "Сумерек" и его девушку Сьюки Уотерхаус, 31, заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе. И, судя по заметно округлившемуся животу певицы, они ждут первенца.

Возлюбленная Паттинсона была одета в черную кофту Burberry на молнии, которую она сочетала со спортивными мини-шортами. Уотерхаус завершила образ черными кроссовками On и светлой бейсболкой.

Тем временем Роберт был в сером худи с капюшоном, черных шортах Adidas в полоску и черных кроссовках On. К образу он добавил бейсболку и темные очки.

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Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

"Бэтмен" и его возлюбленная встречаются с 2018 года. Они мало говорят о своих романтических отношениях и редко появляются вместе на публике, держа историю своей любви подальше от камер и вопросов журналистов.

Лишь в конце 2022 года они впервые официально появились на публике.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Напомним, Роберт Паттинсон сходил на прогулку в одиночку.

Также Фокус писал о появлении Сьюки Уотерхаус на публике в полупрозрачном платье.