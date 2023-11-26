Для обновления имиджа: какую стрижку выбрать зимой (фото)

Девушка Роберта Паттинсона на собственном примере демонстрирует одну из самых популярных причесок сезона.

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31-летняя английская певица и модель Сьюки Уотерхаус продемонстрировала стильную стрижку на конец осени и зиму 2023-24. Снимками беременная девушка Роберта Паттинсона, 37, делится в своем Instagram с 3,8 млн подписчиков

Знаменитость часто демонстрирует многослойную стрижку с немного растрепанными волосами.

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Прическа с тщательно уложенными слоями и более короткими прядями вокруг лица может разбавить любой образ. При этом кардинально вы ничего не поменяете, зато добавите нового оттенка своему имиджу.

Многослойность также добавит объема без больших усилий, а добавление слоев позволит волосам хорошо расти и уменьшит количество походов к парикмахеру.

Сьюки Уотерхаус

При создании слоев стоит избежать прерывистых, резких линий. Для того, чтобы сделать необходимую трендовую прическу, нужно подстричь волосы тонкими слоями по всей длине, начиная с челки.

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Сьюки Уотерхаус

Напомним, какие существуют самые популярные мифы о волосах, в которые не стоит верить.

Также Фокус писал об одной из самых трендовых причесок сезона — стрижке боб.