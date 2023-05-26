5 мифов о волосах, в которые вы до сих пор верите

Вы все еще думаете, что стрижка поможет волосам расти быстрее? Пришло время узнать правду о росте и выпадении волос, седине и многом другом.

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Вы удивитесь, узнав, сколько мифов, связанных с волосами, вам все время навязывали, а вы в них время верили. Об этом пишет Prevention

Миф № 1: Частое мытье головы приводит к выпадению волос

Правда: после мытья вы замечаете волосы в стоке ванной, однако это никак не связано с самим процессом мытья. Каждый волос на вашей голове проходит стадии роста, отдыха и выпадения, объясняет Джеффри Бенабио, доктор медицинских наук, дерматолог Kaiser Permanente в Сан-Диего.

Около 10% волос постоянно находятся в фазе выпадения. Если мыть шампунем реже, некоторые из них останутся на месте за счет уменьшения трения, но все равно в ближайшем времени они все равно выпадут. "Редкое мытье не меняет количество волос в фазе выпадения и не уменьшает количество волос, которые выпадают в среднем каждый день", — говорит доктор Бенабио. Поэтому, если вы какое-то время не мыли голову, вы можете увидеть довольно большое количество выпавших волос. Но так случается только потому, что раньше у них просто не было шанса выпасть.

Миф № 2: Наличие перхоти означает, что у вас сухая кожа головы.

Правда: наличие перхоти сигнализирует о воспалении, а не о сухости. Воспалительные процессы, такие как псориаз, экзема и аллергический дерматит, могут вызвать шелушение, по словам Навы Гринфилд, доктора медицинских наук из Schweiger Dermatology в Нью-Йорке. Наиболее распространенной причиной перхоти является себорейный дерматит, который вызывается сочетанием воспаления и разрастания дрожжей на коже головы, но может усугубляться стрессом, некоторыми лекарствами и такими состояниями, как болезнь Паркинсона. Чтобы избавиться от перхоти, начните часто мыть волосы — по возможности ежедневно — специальными шампунями против перхоти. Если это не поможет, следует обратиться за консультацией к дерматологу.

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МИФ № 3: Стресс или страх могут сделать вас седыми за одну ночь.

Правда: стресс может вызвать седину, но на это уходят месяцы. Это связано с тем, что внезапный сильный стресс (например, смерть, серьезная операция или серьезное заболевание) может повредить клетки меланоцитов, которые производят пигмент волос. Но эти клетки расположены глубоко под кожей головы, поэтому до появления седины пройдет несколько месяцев, говорит Адам Фридман, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия. Кроме того, гипотиреоз и дефицит B12 могут усугубить поседение, вызванное стрессом.

Миф № 4: стрижка может помочь волосам расти быстрее

Правда: к сожалению, стрижка не заставит ваши волосы расти быстрее. Рост волос исходит из фолликула под поверхностью кожи головы, поэтому, несмотря на то, что стрижка волос может сделать их более густыми и объемными, она никак не влияет на рост. В среднем, в месяц волосы растут примерно на 2 см, но длина их зависит от генетически обусловленных циклов роста волос, говорит Элизабет Бахар Хушманд, доктор медицинских наук, дерматолог из Далласа. Если вы будете заботиться о своих волосах, они будут выглядеть лучше, но вы никак не сможете ускорить их цикл роста.

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Миф №5: Для сухих, ломких и тусклых волос нужны витамины

Правда: для более блестящих локонов, нужно в первую очередь исправить то, от чего страдают ваши волосы. Если это физические повреждения, откажитесь от горячей укладки, плавания без шапочки, тугих причесок и частого окрашивания. Если у вас недостаточный вес, вы резко похудели или едите очень мало белка, вам может помочь коррекция рациона. Добавление здоровых жиров и продуктов с высоким содержанием витаминов группы В (таких, как лосось, листовая зелень, яйца, красное мясо и бобовые) также может помочь, говорит Брук Алперт, доктор медицинских наук, основатель B Nutritious в Нью-Йорке. Что касается действия биотина, то "существует минимальное количество доказательств того, что биотин способствует росту волос".

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.