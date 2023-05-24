Будет модно: 8 трендовых причесок на лето 2023

До лета всего неделя, поэтому самое время начать подготовку и узнать, какие прически будут наиболее актуальны в этом сезоне

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Летом 2023 будут господствовать противоположности. На одной чаше весов будут милые короткие стрижки, а на другой — волосы длины XXL. Итак, перед вами 8 главных трендов, которые будут популярны этим летом. Об этом пишет Glamour

Комбинированные стрижки

Популярной тенденцией летом 2023 будет комбинация различных стрижек. Сочетание элементов из разных стрижек сделает вашу стрижку уникальной и подчеркнет вашу индивидуальность. "Мы увидим множество стилей 70-х и 90-х, слившихся воедино, взяв лучшее из обеих эпох, — подтверждает знаменитый парикмахер и международный креативный директор ColorWow Дом Сили.

Пучок

Это пожалуй, самая универсальная летняя прическа, которая никогда не выйдет из моды. Можете выбрать аккуратный пучок балерины, низкий пучок на затылке или фирменный пучок Памелы Андерсон. Варианты бесконечны.

Косички

Практичные косички прекрасно смотрятся круглый год, но жарким летом они особенно актуальны. Если вы хотите, чтобы волосы не создавали вам дискомфорт, не лезли в глаза и не прилипали ко лбу – это решение для вас. Тут вы можете проявить свою индивидуальность: заплести милые детские косички, афрокосы или простую косу.

Короткие стрижки

В моде в этом сезоне также будут короткие стрижки. "Мы увидим множество стрижек пикси, коротких бобов и подобных стилей. Короткие стрижки и боб будут самыми востребованными", — заявляет знаменитый парикмахер Дионн Смит.

Если вы не можете выбрать между бобом и пикси, совместите оба варианта. "Бикси — это лучшее из обоих миров, — говорит Дом Сили. У него все текстуры и формы пикси, но с большей длиной боба и тонкой текстурой, обрамляющей лицо".

Длина русалки

Магия русалок заполонила beauty-индустрию. Наряду с блестящими тенями для век и хайлайтерами, в моде волосы длины XXL, причем неважно, кудрявые, прямые или плетеные.

Небрежные волны

Если вы любите небрежные растрепанные волосы – у нас для вас отличные новости! Летом 2023 вы будете в тренде, так как в моде небрежные пляжные волны, причем такая прическа актуальна как для обладательниц длинных, так и коротких волос.

Челка шторка

Челка шторка не выходит из моды уже несколько сезонов подряд и в 2023 году будет одним из актуальных трендов. Такая челка – универсальна и подходит для большинства лишь. К тому же, она станет прекрасной альтернативой, если в не хотите рисковать с длиной волос – просто добавьте тонкую челку к своим длинным волосам или волосам средней длины. Единственное правило – это правильная челка, она должна начинаться посередине, между бровями и переносицей, а по бокам быть длиннее.

Кудри

Кудрявые кудри уже имеют невероятную текстуру, единственное, стоит к выбору стрижки подойти индивидуально и адаптировать вашу стрижку в соответствии с поставленной целью, будь –то объем, длина или форма.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.