Модные тренды. 7 лучших аксессуаров для волос на лето 2023

В тренде – яркие краски, удобство и простота.

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Лето – это не только пора ярких и легких нарядов из летящих тканей, босоножек и купальников, но и не менее ярких аксессуаров, в том числе и для волос. Фокус порассматривал модные тренды и предлагает своим читательницам несколько модных идей, которые помогут быть в тренде буквально с пят до головы. Акцентный ободок или заколка добавят образу красок и любую прическу сделают интересной и запоминающейся. Итак, что же модно из аксессуаров для волос летом 2023?

Наклейки на волосы

Украшения и кристаллы в волосах – тренд на подиуме и в соцсетях.

"Видеть наклейки и украшения в волосах – это правильно. Добавив их, вы сочетаете элегантную прическу с модным заявлением, украшаясь аксессуарами с головы до пят", – говорит Эндрю Фитцсаймонс, знаменитый парикмахер и основатель компании своего имени по уходу за волосами.

Кроме наклеек, можно в магазинах для творчества купить стразы в виде жемчуга иди драгоценных камней и закрепить их на прическе с помощью клея для наращивания волос. Так, например, делает стилист и посол Dyson Мэтью Коллинз. Чтобы затем аккуратно удалить и клей, и украшения в конце дня, он советует использовать масло для волос и расческу с частыми зубьями, чтобы аккуратно их расчесать.

Вариант, не требующий особого ухода, — булавки с кристаллами Swarovski или сами кристаллы.

Зажимы

Да здравствуют 90-е! Один из самых любимых аксессуаров для волос – заколка-"крабик" – снова в тренде. Она очень универсальна, поскольку позволяет делать любые прически и на любых типах волос, добавив индивидуальности образу.

Укладка волос с помощью зажима настолько проста, насколько это возможно. Сначала нужно собрать волосы у основания головы, сделав низкий хвост. Затем закрутить хвост вверх, прежде чем закрепить его на остальной части головы. Если волосы тонкие или имеют шелковистую текстуру, добавление специального спрея добавит зернистости, что поможет удержать их на месте.

Ободки

И Коллинз, и Фитцсаймонс согласны с тем, что широкий ободок — это идеальное сочетание стиля и функциональности. Например, если волосы выглядят жирными, повязка на голову может решить большинство проблем, поскольку она покрывает жирные волосы и отодвигает их назад, чтобы они не мешали.

Летом 2023 особенно популярны ободки с узлом посредине. Они подходят для объемных волос, а яркие цвета добавят индивидуальности и красок. Однако не менее интересны варианты ободков, украшенных бусинами, бисером, кристаллами, цветами.

Бусины и крупный бисер

Эти аксессуары отлично подойдут для тех, у кого густые или кудрявые волосы. Их достаточно закрепить на волосах, без применения клея, и это добавит образу экзотичности, легкости, а если бусины золотого цвета, то и благородства.

Фото: Amazon

Тканевые резинки для волос в стиле 90-ых

Такая резинка для волос – больше, чем ретро. По сравнению с пластиком и тонкими резинками, она очень бережно относится к волосам, не оставляет складок и не дает сильно тянуть корни. Эффектно такие резинки смотрятся на прическе "конский хвост". Чем ярче цвет и чем шире сама резинка, тем интереснее получается образ.

Заколка-автомат с минимумом декора

Простая и стильная заколка — это способ добавить детали к обычному стилю с полуоткрытыми и полуопущенными волосами. При кажущейся аскетичности такой аксессуар идеально подойдет для делового ансамбля, однако не менее интересно будет смотреться с простыми джинсами и футболкой или сарафаном.

Гламурные платки для волос

Платки и шарфы для волос идеально подходят для лета 2023 и придадут образу женственности и нежности. Атласные, шелковые синих, коричневых и терракотовых оттенков – тренд сезона. Их можно носить разными способами, что дает им дополнительные бонусные баллы за универсальность.

Ранее Фокус писал, какие босоножки будут модными летом 2023.