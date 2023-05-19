Модные тренды: какие босоножки будут самыми актуальными на лето 2023

Главное требование к босоножкам летом-2023 – практичность, удобство и качественные материалы.

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Погода уже не первый день радует своим теплом и ярким солнцем, а это значит, что пришла пора сменить кроссовки и туфли на удобные и женственные босоножки. В этом сезоне дизайнеры предлагают огромный выбор разнообразнейших моделей. Фокус предлагает вам узнать, какие босоножки особенно в тренде летом 2023.

При выборе босоножек эксперты по стилю рекомендуют обращать внимание на аккуратные и практические модели как на шпильке, так и на совершенно плоской подошве. Что касается декора, то он может быть как богатый (с камнями, бахромой, цветами), так и совершенно минималистичный – с тонкими ремешками и полным отсутствием каких-либо дополнительных элементов.

В моду вернулись босоножки-гладиаторы, обувь в стиле 50-ых, а также босоножки в спортивном или смешанном стиле.

Босоножки-гладиаторы и босоножки на завязках

Гладиаторами называют обувь с наличием множества кожаных ремешков (широких или узких), которые исходят из подошвы и проходят по верхней части ступни. Эти ремешки могут обхватывать щиколотку и даже доходить до верха колена. Гладиаторы по-другому еще называют римскими сандалиями. Они есть высокие, низкие и на каблуке. На плоской подошве идеальны для повседневной носки, а на каблуке и высоких завязках они украсят любой вечерний ансамбль, придав ему еще больше нежности.

Босоножки в стиле 50-70-ых годов

Винтажная тема в обуви в сезоне лето 2023 занимает, пожалуй, одно из ключевых мест. Наиболее востребованными у дизайнеров оказались идеи 70-х годов прошлого века. Массивная платформа из пробки и пластика в сочетании с яркой и цветной кожей – такие модели выглядят оригинально, и без труда сами по себе зададут тон модному образу.

Не менее популярная обувь летом 2023 – босоножки с эстетикой 50-ых. Изящные модели с закрытым и заостренным носком на невысоком каблуке-рюмочке из лакированной цветной кожи великолепны как никогда.

Босоножки в спортивном и смешанном стиле

Спортивные босоножки – это не только невероятно удобная обувь. Дизайнеры переосмыслили их и представили модели, которые выглядят еще и очень стильно, напоминая что-то среднее между босоножками и кроссовками.

Безусловное достоинство таких моделей – толстая удобная подошва или не менее удобная танкетка и оригинальный верх.

Босоножки с декором

Летом-2023 стилисты рекомендуют добавить образу яркости и блеска, поэтому босоножки, отделанные бисером, стразами или камнями – must-have сезона. В качестве декора выступают даже цепочки и перья экзотических птиц. Чем проще и прагматичней дизайн, тем богаче отделка.

Такая обувь выглядит нарядно как на плоской подошве, так и на каблуке, а модели на шпильке с тонкими ремешками, украшенными стразами, станут изюминкой вечернего образа.

Босоножки с фигурным каблуком

Если вы хотите выглядеть "на стиле" летом-2023, то самое время обратить внимание на босоножки на фигурном каблуке. Дизайнеры наперебой предлагают модели, которые иногда поражают воображение. Например, Ferragamo украсили босоножки с Т-образными ремешками круглым каблуком, а Dries Van Noten придумали изогнутый каблук.

Босоножки на плоской подошве

Из всех модных тенденций на лето 2023 самая востребованная – босоножки на плоской подошве. Кажущуюся простоту и минимализм такой обуви с лихвой компенсирует дорогой материал. Легкомысленные и простые с виду фасоны – это только повод для создания настоящего шедевра. В первую очередь, — это этника: модели, созданные на основе национальной обуви – просто вне конкуренции. Наиболее востребованными этим летом оказались модели, которые веками носят мексиканки, египтянки и итальянки.

Среди других трендов лета 2023 – босоножки-мюли, босоножки лавандового цвета, а также ношение ярких колгот под босоножки.

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