Модные тренды 2023. Что такое юбка-баллон, и с чем ее носить

Модная в начале 2000-ых юбка снова возвращается в гардеробы. Ее любили принцесса Диана и поп-певица Мадонна.

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Юбка-баллон, бывшая на пике популярности несколько десятилетий назад, снова стремительно возвращается в моду. В 1980-ых годах большими любительницами таких вещей были Мадонна, принцесса Диана и другие знаменитые статусные модницы. Затем в начале нулевых юбки снова появились на горизонте, но ненадолго. Сезон весна-лето 2023 подарил им новое дыхание, пишет "Symbol".

Что собой представляет юбка-баллон?

Юбка-баллон – это свободная юбка, собранная сверху и снизу на ленту либо тесьму, длиной до колена или чуть ниже него, но не макси. Может быть гладкой, подвернутой по подолу внутрь, или иметь крупные либо мелкие складки по типу юбки-плиссе. Она появилась в 1964 году, а ее создатель – всемирно известный Пьер Карден, почти все платья и юбки работы которого напоминали вазу, что считалось особенно модным и женственным в то время.

Первые юбки фасона баллон изготавливались исключительно из плотных натуральных тканей – шерсти, тафты и им подобных, надевали их только на коктейльные вечеринки, и выглядело это довольно стильно и авангардно. На сегодняшний день для пошива юбки-баллон используются самые разные материалы – трикотаж, сатин, шелк, шифон, габардин и даже деним. Они могут иметь завышенную либо заниженную талию, драпировку спереди, сзади и по бокам, а также накладные либо скрытые карманы. Юбки-баллон есть самых разнообразных расцветок, здесь нет никаких ограничений. Единственное, что портит форму юбки и актуальность модели, – это яркие крупные принты, поэтому их следует избегать.

С чем носить юбку-баллон?

Поскольку юбка-баллон обладает свободным кроем, верх для нее следует выбирать облегающий, чтобы силуэт не выглядел, как большой шар. Органично смотрятся с такой юбкой маечки, полупрозрачные блузы, свитера, узкие жакеты. Прекрасным дополнением к юбке может стать тонкий ремешок, лучше того же цвета, что и юбка, чтобы не сделать талию более широкой. Юбка-баллон в качестве одежды для офиса или торжественного мероприятия прекрасно смотрится с классической обувью на высоком каблуке. Летний вариант юбки хорошо сочетается с аккуратными туфельками на плоской подошве. Девушкам, которые не могут похвастать длинными ножками, следует надевать юбку-баллон, колготки и обувь одинакового цвета.

Свои варианты сочетания вещей с такой юбкой предложили и именитые дизайнеры. Например Carolina Herrera и Jason Wu использовали их в дизайне коктейльных платьев, а Proenza Schouler в весенне-летней коллекции предлагает носить юбку-баллон с сетчатыми топами и массивными мюлями на танкетке.

А еще есть такие бренды, как LoveShackFancy, которые применили подход "высокий-низкий" со своей последней юбкой Tala, розовой цветочной органзой мечты, которую, по словам основателя Ребекки Хессель Коэн, можно носить разными способами и в разных случаях.

"Я всегда любила бальные платья, особенно наряжать их вверх или вниз. Сочетайте юбку бального платья с укороченной футболкой, несколькими слоями украшений и милой парой сандалий или балеток, чтобы создать более повседневный весенне-летний образ"., – говорит она.

Если кто-то думает, что подобная вещь слишком нарядна для повседневной носки, он ошибается, что лучшим образом демонстрируют модные инфлюэнсеры, выбирая длину миди. Например, атласный баллон может здорово смотреться не только с романтичными блузами и соблазнительными топами, но и с объемными свитерами, футболками с принтами, бомберами, кожаными косухами и даже худи с капюшоном. Такой контраст между нарядным низом и простым верхом помогает создать на удивление гармоничный образ, подходящий для самых разных случаев.

Модный стилист Синди Конрой говорит, что юбка-баллон – это новый элемент моды в городе:

"Подберите к своей юбке базовую футболку или футболку с рисунком, чтобы воплотить остроту и достаточную долю современной дерзости. Вспомните Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе 2" в ее незабываемом фиолетовом бальном платье и футболке Dior".

Еще один удачный вариант сочетания – объемная юбка-баллон, четкая блуза на пуговицах и золотые украшения.

"Вспомните Дайан Китон и Шэрон Стоун. Классический, но утонченный стиль дополнит вас и подойдет для любого мероприятия, от повседневной офисной одежды до вечернего свидания с мужчиной – вы не ошибетесь", – уверена Катя Уайлдман, дизайнер и основатель BombshellHQ.

В свою очередь дизайнер Аарон Поттс говорит, что ключ к успеху в юбке-баллоне – не относиться к ней, как к "драгоценной вещи". Он советует "надеть гладкую майку под блейзер с поясом и ботинки челси".

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