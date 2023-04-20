Модні тренди 2023. Що таке спідниця-балон, та з чим її носити

Модна на початку 2000-х спідниця знову повертається до гардеробів. Її любили принцеса Діана та поп-співачка Мадонна.

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Спідниця-балон, що була на вершині популярності кілька десятиліть тому, знову стрімко повертається в моду. У 1980-х роках великими любительками таких речей були Мадонна, принцеса Діана та інші відомі статусні модниці. Потім на початку нульових спідниці знову з'явилися на горизонті, але ненадовго. Сезон весна-літо 2023 року подарував їм нове дихання, пише "Symbol".

Що являє собою спідниця-балон?

Спідниця-балон – це широка спідниця, зібрана зверху і знизу на стрічку або тасьму, довжиною до коліна або трохи нижче за нього, але не максі. Може бути гладкою, підвернутою по подолу всередину, або мати великі чи дрібні складки на кшталт спідниці-плісе. Вона з'явилася в 1964 році, а її творець – всесвітньо відомий П'єр Карден, майже всі сукні та спідниці роботи якого нагадували вазу, що вважалося особливо модним та жіночним на той час.

Перші спідниці фасону балон виготовлялися виключно зі щільних натуральних тканин – вовни, тафти та подібних до них. Надягали їх тільки на коктейльні вечірки, і виглядало це досить стильно та авангардно. Сьогодні для пошиття спідниці-балон використовуються різні матеріали – трикотаж, сатин, шовк, шифон, габардин і навіть денім. Вони можуть мати завищену або занижену талію, драпірування спереду, ззаду і з боків, а також накладні або приховані кишені. Спідниці-балон є найрізноманітніших кольорів, тут не існує жодних обмежень. Єдине, що псує форму спідниці та актуальність моделі, – це яскраві великі принти, тому їх слід уникати.

З чим носити спідницю-балон?

Оскільки спідниця-балон має вільний крій, верх для неї слід вибирати такий, що облягає, щоб силует не виглядав, як велика куля. Органічні з такою спідницею маєчки, напівпрозорі блузи, светри, вузькі жакети. Прекрасним доповненням до спідниці може стати тонкий ремінець, краще того ж кольору, що і спідниця, щоб не зробити талію ширшою. Спідниця-балон як одяг для офісу або урочистого заходу чудово виглядає з класичним взуттям на високих підборах. Літній варіант спідниці добре поєднується з акуратними туфельками на пласкій підошві. Дівчатам, які не можуть похвалитися довгими ніжками, слід одягати спідницю-балон, колготки та взуття однакового кольору.

Свої варіанти поєднання речей з такою спідницею запропонували і відомі дизайнери. Наприклад Carolina Herrera та Jason Wu використовували їх у дизайні коктейльних суконь, а Proenza Schouler у весняно-літній колекції пропонує носити спідницю-балон із сітчастими топами та масивними мюлями на танкетці.

А ще є такі бренди, як LoveShackFancy, які застосували підхід "високий-низький" зі своєю останньою спідницею Tala, рожевою квітковою органзою мрії, яку, за словами засновника Ребеки Хессель Коен, можна носити у різний спосіб і в різних випадках.

"Я завжди любила бальні сукні, особливо вбирати їх вгору чи вниз. Поєднуйте спідницю бальної сукні з укороченою футболкою, кількома шарами прикрас і милою парою сандалів або балеток, щоб створити більш повсякденний весняно-літній образ", – радить вона.

Якщо хтось думає, що подібна річ надто ошатна для повсякденного носіння, він помиляється, що найкраще демонструють модні інфлюенсери, вибираючи довжину міді. Наприклад, атласний балон може чудово виглядати не лише з романтичними блузами та спокусливими топами, але й з об'ємними светрами, футболками з принтами, бомберами, шкіряними косухами і навіть худі з капюшоном. Такий контраст між ошатним низом і простим верхом допомагає створити напрочуд гармонійний образ, що підходить для різних випадків.

Модний стиліст Сінді Конрой каже, що спідниця-балон – це новий елемент моди у місті:

"Підберіть до своєї спідниці базову футболку або футболку з малюнком, щоб втілити гостроту і достатню частку сучасної зухвалості. Згадайте Керрі Бредшоу із "Сексу у великому місті 2" у її незабутній фіолетовій бальній сукні та футболці Dior".

Ще один вдалий варіант поєднання – об'ємна спідниця-балон, чіткиа блуза на ґудзиках та золоті прикраси.

"Згадайте Даян Кітон і Шерон Стоун. Класичний, але витончений стиль доповнить вас і підійде для будь-якого заходу, від повсякденного офісного одягу до вечірнього побачення з чоловіком — ви не помилитеся", — впевнена Катя Уайлдман, дизайнер та засновник BombshellHQ.

Натомість дизайнер Аарон Поттс каже, що ключ до успіху у спідниці-балоні – не ставитись до неї, як до "дорогоцінної речі". Він радить "вдягнути гладку майку під блейзер з поясом і черевики челсі".

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