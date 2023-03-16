Туфлі Попелюшки, танкетки та стиль 1960-х. Головні тренди взуття на весну 2023

Навіть якщо справжніх теплих днів ще потрібно чекати, з взуттєвими трендами модні експерти вже визначилися і на нас чекає багато зручного ретро.

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Уже зовсім скоро стане тепло і настане той чудовий час, коли черевики та кросівки замінять зручні туфлі та босоніжки. Цієї весни у трендах взуття багато моделей з минулого: навіть на подіумах переважали ремікси класичних силуетів: гостроносі туфлі, туфлі на танкетці, прозорі черевички, що нагадують взуття Попелюшки і навіть усюдисущі варіації на тему класичних туфельок Мері Джейн.

І не варто забувати про головний тренд весни 2023 — балетні туфельки. Це не звичні балетки, тобто просте взуття на пласкій підошві, а саме фантазія на тему пуантів. Деякі бренди пропонують навіть пуанти на підборах, але при цьому з усіма супутніми та впізнаваними атрибутами: ніжний шовковий, або атласний матеріал, закруглений носок і бантик зі шнурка, який у справжніх пуантах має цілком утилітарне значення: завдяки йому пуанти щільно триматися на нозі балери.

Чи шукаєте ви повсякденне взуття, чи пару туфель для танців до світанку, кожен знайде щось для себе.

Фокус зібрав топ 10 трендів взуття на весну 2023 року.

Прозоре взуття

Звичайно, Попелюшка забула свій скляний черевичок на балу, але вам буде важко знайти когось, хто втратить прозорий черевичок, які зараз у трендах. Може, голі сукні ніколи й не виходили з моди, але прозорі туфлі, які колись носила Кім Кардаш'ян, знову в моді.

Прозорі туфлі Попелюшки — у трендах

Втім, у трендах не тільки прозорі мюлі на шпильці, або платформі, як у стриптизерок, у моді ті моделі, які колись називалися "мильницями" і були дуже популярні у радянських модниць.

Прозорі сандалії, човники та туфлі без задника — стилісти називають їх туфлями Попелюшки та желейними туфлями. Але експерти нагадують, що ефектне прозоре взуття "не дихає", а тому занадто закриті моделі не варто вдягати у спеку.

Танкетка

Чудові новини для тих, хто не любить взуття на плоскій підошві, але не є шанувальником підборів. Танкетка повертається у моду і, схоже, залишиться у трендах надовго.

Танкетка знову в моді

Зручні та яскраві, з логотипами, вирізами на танкетці та навіть симбіозом танкетки та каблука. Словом, навесні 2023 у нас будуть всі шанси виглядати елегантно та почуватися зручно в туфельках для теплої погоди.

Плетене взуття

Модні журнали називають їх "сандалії рибалки". Але факт залишається фактом — плетене взуття у тренді. Дрібного плетіння, як рибальська сітка, що нагадує панчохи в сітку, або просто взуття з масивних надійних ремінців, переплетених між собою.

Плетене взуття — у трендах на весну 2023 Фото: Bottega Veneta Плетене взуття — у трендах на весну 2023 Фото: Bottega Veneta

Якщо хочете бути в тренді — обзаведіться такою парою взуття. Особливо в моді мюлі або туфлі без задника з плетеним верхом.

Мікропідбори

Тренд із 1960-х, коли туфлі-човники робили на маленьких гострих каблучках. Начебто шпилька, але не зовсім. Невисокі підбори роблять таке взуття більш стійким, але зберігає витончений силует.

Взуття на мікропідборах — у трендах

Дизайнери і раніше робили спроби повернути мікрокаблучки в моду, але навесні 2023 це у них вийшло найуспішніше

Балетні туфельки

Не балетки, скромні та витончені, а справжнісінькі пуанти, але без необхідності ставати на пальці та розучувати па-де-де.

Балетні туфлі — наймодніший тренд весни 2023 Фото: Miu Miu Балетні туфлі — наймодніший тренд весни 2023 Фото: Miu Miu

Сучасні балетні туфельки повністю повторюють фасон класичних пуантів і навіть шиються з м'якої атласної тканини. Кольори — найрізноманітніші. Від класичних тілесних, до сліпучо яскравих. Ті, хто в тренді, носять їх із в'язаними гетрами та щільними шкарпетками, продовжуючи тренд на балетну моду.

Сяючі стрази

Довгий час вважалося, що стрази та блискітки треба приберегти на вечір. Сучасні тренди диктують іншу моду: сяяти треба завжди.

Туфлі в стразах — наймодніше взуття весни 2023 Фото: Alaïa

І необов'язково, щоб туфлі прикрашали скромні дрібні стрази, великі кришталеві краплі або величезні блискітки — у тренді. Нехай ваші туфлі блищать і переливаються на весняному сонці.

Дуті туфлі

Туфлі-пуховики, або туфлі, які ніби надихалися чоловічком Мішлен, знову в тренді. Вперше після 2000-х, коли вони невпевнено входили у моду.

"Пухке" взуття в трендах на весну 2023

Такі туфлі м'які та зручні, а нога в них здається крихкою та витонченою. Трохи надмірно, але стильно та цікаво. Хочете бути в тренді — купіть пухкі черевички.

Все про Мері Джейн

Туфлі Мері Джейн ніколи не виходили з моди, отримавши свою назву в 1902 році на честь персонажа американського коміксу Buster Brown. Героїню коміксу — маленьку Мері Джейн — незмінно зображували у черевичках із ремінцем і червоним беретом.

Туфлі Мері Джейн у трендах на весну 2023 Фото: Miu Miu Туфлі Мері Джейн у трендах на весну 2023 Фото: Miu Miu

Але тепер туфлі Мері Джейн уже не прерогатива скромних дівчат, у трендах яскраві та стильні Мері Джейн на високих підборах, з яскравими пряжками та навіть на платформі.

Денім

Шкіра, замша, екошкіра та шовк — ці матеріали завжди у тренді під час виготовлення взуття. Але денім із недавніх пір став одним із найпопулярніших матеріалів для модного одягу і було б дивно, якби з нього не почали робити взуття.

Денім тепер використовується і для взуття

У 2000-х денім уже був модним, але не з таким розмахом. Зараз йому дали другий шанс.

Лофери з логотипом

Лофери — класичні туфлі модних студентів. І вони ніколи не вийдуть з моди. У 2023 році вони піднялися на вершину модних трендів із новою деталлю.

Лофери тепер мають бути з логотипом, і логотип має бути добре помітним Фото: Gucci Official

Тепер верх лоферів прикрашає не просто ланцюжок, або ремінець, а логотип. І чим він більший — тим краще. Яскравий — найкращий вибір для весни 2023.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яку куртку обрати на весну. У трендах бомбери, косухи та навіть університетські куртки.