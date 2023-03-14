Модні тренди 2023. Яку куртку купити на весну

Дизайнери запропонували чимало цікавих новинок, а також переосмислили стару добру класику, надавши звичним курткам нове прочитання.

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Вже половина березня пролетіла, а попереду – подальше пробудження природи, більше тепла, сонця та світла. А значить, час тим, хто ще не придивився собі на весну курточку, відправитися на шопінг і придбати обновку або переглянути далекі полиці антресолей і пошукати там моделі, які знову повернулися в моду. Фокус допоможе визначитися з вибором, подивившись, що нового та цікавого пропонують модні глядачі та дизайнери з курток на весну 2023 року.

Бомбер

Багато модних будинків, починаючи від Dior, Dolce & Gabbana, Isabel Marant, Loewe, Вlumarine і закінчивши молодшими брендами, представили бомбери у своїх нових колекціях. Особливо модною буде куртка-бомбер зі шкіри, яка однаково цікаво виглядає як з джинсами, так і з більш жіночними образами – спідницями, сукнями. Їх можна носити зі спортивними костюмами та навіть штанами. Цього сезону шкіра в тренді, тому незайвим буде звернути увагу на таку модель з натуральної або еко-шкіри.

Крім шкіряних, дизайнери рекомендують придивитися до бомберів з атласу, оксамиту та плюшу. Що стосується декору, то дуже жіночно виглядають куртки з вишивкою, декором паєтками та нашивками. Бомбер можна підібрати під спортивний, діловий, молодіжний стиль.

Косуха

Косуха із грубої шкіри – хіт весни 2023, який перейшов до нас із минулого сезону. Ці куртки поряд з іншим верхнім одягом особливо припали до душі школяркам, дівчатам студенткам, стильним жінкам, які віддають перевагу сучасному стилю кежуалу, гранжу і вуличній моді. Якщо раніше вони асоціювалися лише культурою байкерів, то зараз затребувані більш жіночні моделі, які стали такими завдяки оригінальним ідеям оформлення шкіри вишивкою, стразами та зухвалішим і дивовижним декором – шипами.

Що стосується кольору, то в моді цього сезону модними будуть косухи не тільки класичного чорного, сірого, синього та коричневого відтінків, а й яскраві та оригінальні моделі несподіваних як для цього типу одягу, кольорів: пудрового, бірюзового, жовтого, червоного, коралового, яскраво-зеленого.

Косухи найкраще виглядають з джинсами, легкими спідницями пліссе, міні та шортами. Їх також носять під сукні.

Джинсова куртка

Куртка з деніму – річ не менш універсальна, ніж пара джинсів. З утеплювачем і без, вони однаково потрібні навесні вже багато сезонів поспіль, не втративши власної актуальності. Єдине, що змінюється – фасон. І навесні 2023 року тренди залишаються незмінними. Модні будинки Louis Vuitton, Isabel Marant та Dior не обійшли у своїх колекціях джинсову куртку, створивши як класичні моделі, так і дуже незвичайні. Йдеться про мікс квітів, куртки в стилі "печворк", моделі з вишивкою та стразами.

Анорак

Коли на вулиці буде стабільний температурний плюс, радимо придивитися до анораків. Річ із розряду спорт-шик знову підкорює своєю практичністю та зручністю. Це легкі куртки із капюшоном. Головна відмінність анорака від вітровки в тому, що застібка рідко доходить до талії, об'ємний анорак вдягається через голову. Інша унікальна ознака – кишеня на животі, а не з обох боків. Це передбачено для більшої зручності тим, хто часто ходить з рюкзаком. Дизайнери в новому сезоні вельми вільно інтерпретують цей класичний одяг альпініста, порушують правила та ігнорують функціональність. Замість тканини, що не промокається, використовується вовна, шовк і навіть тонка шкіра, і взагалі на подіумі переважає швидше шик, ніж спорт, причому білого кольору.

Дизайнери Tod's, Lacoste та Ermanno Scervino запропонували модницям носити їх не лише з одягом у спортивному стилі, а й зі звичними речами у стилі кежуал, доповнивши образ туфлями та босоніжками на підборах.

Куртки оверсайз

Об'ємні куртки на кілька розмірів більше залишаються модними і в цьому сезоні, оскільки якнайкраще підкреслюють жіночність і тендітність дівчат і жінок. Вони можуть бути доповнені накладними кишенями, виконані в яскравому кольорі, зі шкіри та з лаковим ефектом. Носити оверсайз куртку краще навстіж, щоб образ був гармонійнішим.

Раніше Фокус писав, яке взуття буде популярне навесні 2023 року.