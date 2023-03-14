Модные тренды 2023. Какую куртку купить на весну

Дизайнеры предложили немало интересных новинок, а также переосмыслили старую добрую классику, придав привычным курткам новое прочтение.

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Уже половина марта пролетела, а впереди – дальнейшее пробуждение природы, больше тепла, солнца и света. А значит, пора тем, кто еще не присмотрел себе на весну курточку, отправиться на шопинг и приобрести обновку либо же пересмотреть дальние полки антресолей и поискать там модели, которые снова вернулись в моду. Фокус поможет определиться с выбором, посмотрев, что нового и интересного предлагают модные обозреватели и дизайнеры из курток на весну 2023.

Бомбер

Множество модных домов, начиная от Dior, Dolce & Gabbana, Isabel Marant, Loewe, Вlumarine и заканчивая более молодыми брендами, представили бомберы в своих новых коллекциях. Особенно модной будет куртка-бомбер из кожи, которая одинаково интересно смотрится с как с джинсами, так и с более женственными образами – юбками, платьями. Их можно носить со спортивными костюмами и даже брюками. В этом сезоне кожа в тренде, поэтому нелишним будет обратить внимание на такую модель из натуральной или эко-кожи.

Кроме кожаных, дизайнеры рекомендуют присмотреться к бомберам из атласа, бархата и плюша. Что касается декора, то очень женственно выглядят куртки с вышивкой, декором пайетками и нашивками. Бомбер можно подобрать под спортивный, деловой, молодежный стиль.

Косуха

Косуха из грубой кожи – хит весны 2023, который перешел к нам из прошлого сезона. Эти куртки наряду с другой верхней одеждой особенно пришлись по душе школьницам, девушкам студенткам, стильным женщинам, предпочитающим современный стиль кэжуал, гранж и уличную моду. Если раньше они ассоциировались только культурой байкеров, то сейчас востребованы более женственные модели, ставшие таковыми благодаря оригинальным идеям оформления кожи вышивкой, стразами и более дерзким и впечатляющим декором – шипами.

Что касается цвета, то в моде в этом сезоне модными будут косухи не только классического черного, серого, синего и коричневого оттенков, но и яркие и оригинальные модели неожиданных как для этого типа одежды, цветов: пудрового, бирюзового, желтого, красного, кораллового, ярко-зеленого.

Косухи лучше всего смотрятся с джинсами, легкими юбками плиссе, мини и шортами. Их также носят под платья.

Джинсовая куртка

Куртка из денима – вещь не менее универсальная, чем пара джинсов. С утеплителем и без, они одинаково востребованы весной уже много сезонов подряд, не теряя своей актуальности. Единственное, что меняется, – фасон. И весной 2023 тренды остаются неизменными. Модные дома Louis Vuitton, Isabel Marant и Dior не обошли в своих коллекциях джинсовую куртку, создав как классические модели, так и очень необычные. Речь идет о миксе цветов, куртках в стиле "пэчворк", моделях с вышивкой и стразами.

Анорак

Когда на улице установится стабильный температурный плюс, советуем присмотреться к аноракам. Вещь из разряда спорт-шик снова покоряет своей практичностью и удобством. Это легкие куртки с капюшоном. Главное отличие анорака от ветровки в том, что застежка редко доходит до талии, объемный анорак надевается через голову. Другой уникальный признак – карман на животе, а не по бокам. Это предусмотрено джля большего удобства тем, кто часто ходит с рюкзаком. Дизайнеры в новом сезоне весьма вольно интерпретируют эту классическую одежду альпиниста, нарушают правила и игнорируют функциональность. Вместо непромокаемой ткани используется шерсть, шелк и даже тонкая кожа, и вообще на подиуме преобладает скорее шик, чем спорт, причем белого цвета.

Дизайнеры Tod’s, Lacoste и Ermanno Scervino предложили модницам носить их не только с одеждой в спортивном стиле, но и с привычными вещами в стиле кэжуал, дополняя образ туфлями и босоножками на каблуке.

Куртки оверсайз

Объемные куртки на несколько размеров больше остаются модными и в этом сезоне, поскольку как нельзя лучше подчеркивают женственность и хрупкость девушек и женщин.Среди дизайнерских новинок на весну 2023 – дутые куртки и бомберы, стеганые, куртки-рубашки, анорак, джинсовые куртки и другие. Они могут быть дополнены накладными карманами, выполнены в ярком цвете, из кожи и с лаковым эффектом. Носить оверсайз куртку лучше нараспашку, чтобы образ был гармоничнее.

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