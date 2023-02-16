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Стиль жизни

Острые носки и балетные туфельки. Главные тренды обуви на весну 2023

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Фото: Getty Images | Туфли Мэри Джейн и туфли на платформе - в трендах весна 2023

Весна скоро, а значит, пора для себя выбрать подходящую обувь, которая вас порадует и придаст завершенности образу.

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Зима наконец-то заканчивается, а значит, скоро наступит время плащей, туфель и изящных сапожек. Словом, наконец, можно будет создавать образ, который нравится и подходит к настроению, а не тот, в котором тепло и не более.

Казалось, что в 2023 произойдет некая революция в моде, но, вопреки ожиданиям трендсеттеров, тенденции 2023 снова совершили виток в прошлое, и в моде оказались ретро-тренды, а также классика, но в своем новом прочтении.

Фокус собрал главные тренды весны 2023.

Сапоги-чулки

Сапоги-чулки когда-то были предметом вожделения советских модниц, потом они вошли в моду в 1990-х, далее были ненадолго забыты, но дизайнеры время от времени возвращали этот тренд к жизни.

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Сапоги-чулки
Фото: Balenciaga
обувь, женские туфли, тренды 2023, туфли, обувные тренды, модная обувь Fullscreen
Сапоги-чулки
Фото: Balenciaga

И теперь они снова оказался на пике обувных трендов 2023. Главное, чтобы голенище было обтягивающим, а материал, в этот раз, не имеет значение: эластичная ткань, бархат, лаковая кожа. Они могут быть яркими и просто черными, на каблуке-шпильке, платформе и без каблука вовсе, словом, это универсальный тренд, который подойдет всем.

Сапоги с голенищем-гармошкой

В противовес сапогам-чулкам в трендах оказались сапоги с голенищем-гармошкой. Причем иногда этот тренд даже сочетает в себе несколько. Но гармошка на лодыжке остается.

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Сапоги с голенищем-гармошкой - в трендах 2023
Фото: Amina Muaddi
модные сапоги, какие сапоги в моде, тренды 2023 Fullscreen
Сапоги с голенищем-гармошкой - в трендах 2023
Фото: Amina Muaddi

Такие сапоги могут быть любого цвета и фасона, но с акцентом на металлик и острые носы – в трендах главной и самой стильной моделью остаются сапоги серебристого цвета с острым носком на шпильке. Стильный и нарядный аксессуар, который разбавит будни ранней весны, когда так хочется праздника.

Острый носок

Специалисты каждый год и предостерегают, что острые носки – это не слишком полезно, ведь пальцы ног сдавливаются, и долго в такой модели обуви не походишь, но спорить сложно: это эффектно.

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Фото: Balenciaga
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок Fullscreen
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок Fullscreen
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок Fullscreen
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок Fullscreen
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок
туфли, женские туфли, тренды 2023, острый носок

Так что острый носок вернулся и занял место в трендах весны 2023. Туфли, балетки, сапоги – хоть что-то должно быть с острым носком, который придает изящества и элегантности любому образу.

Балетные туфельки

А те, кому острый носок уже надоел – модные эксперты предлагают самую трендовую обувь сезона – балетные туфельки. Обувь, напоминающая пуанты и балетные туфли, вернулась в моду с легкой руки Miu Miu. А когда-то, во времена "Сплетницы" ни одна модница не обходилась без этих туфель в своем гардеробе. Весной 2023 модны балетки максимально напоминающие балетную обувь: из атласа, пастельных тонов, с крохотным бантиком и перемычкой на которой может быть название бренда.

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Фото: Miu Miu
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023 Fullscreen
Фото: PRADA
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023 Fullscreen
Фото: Miu Miu
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023 Fullscreen
Фото: Balenciaga
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023 Fullscreen
Фото: PRADA
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023
балетки, балетные туфельки, обувь, женские туфли, тренды 2023

Причем в этом году пуанты могут быть и на шпильке. Но в период между неделями моды в Нью-Йорке и Копенгагене на показах весны/лета 2023 года повсюду можно было увидеть туфельки на плоской подошве, что свидетельствует о том, что балетки вернулись. Проведя зимние месяцы в ботинках и шерстяных носках, пара простых балеток окажется именно тем, что вам нужно.

Туфли Мэри Джейн

Один из самых старых трендов, который, на самом деле никогда не выходил из моды. Инфантильные и миленькие туфельки с ремешком получили свое название от героини комикса "Buster Brown", вышедшего в 1902 году. Героиню комикса — маленькую Мэри Джейн — неизменно изображали в туфельках с ремешком и красном берете. И до сих пор это одна из самых популярных моделей женской обуви в мире.

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Туфли Мэри Джейн - в трендах весна 2023
Фото: Miu Miu
обувь, женские туфли, тренды 2023, туфли, обувные тренды, модная обувь Fullscreen
Туфли Мэри Джейн - в трендах весна 2023
Фото: Miu Miu

Но теперь туфли Мэри Джейн не предполагают, что вы будете скромницей. Напротив, весной 2023 года актуальны экстравагантные и яркие Мэри Джейн: на платформе, с острыми носками, на оригинальном каблуке и несколькими ремешками с броскими пряжками. А еще это правда удобная модель, которая хорошо и надежно сидит на ноге.

Туфли на платформе

И если речь зашла о платформе – то да, она все еще в моде. Рисковые девушки обувают туфли на очень высокой платформе, практичные – предпочитают более устойчивую.

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Обувь на платформе - в трендах
Фото: Getty Images

Но платформа вносит приятное разнообразие и нотку бунтарства в весенние образы 2023.

Клоги

Сабо на деревянной подошве, или клоги, этой весной уверенно войдут в нашу жизнь. Удивительно, но традиционно клоги (в Англии), или сабо (во Франции), делались из цельного куска дерева и были очен популярны среди крестьян и рабочих. Например, они предохраняли ноги от падения бревен, или прочих травм. А еще это была дешевая и доступная альтернатива кожаным туфлям.

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Фото: Getty Images

В наше время клоги не делаются целиком из дерева, только если какой-то бренд не захочет шокировать публику. Обычно верх у современных клогов все-таки делает из ткани, кожи, или даже меха. С теплым носком их носят даже зимой. И весной этот тренд никуда не денется. Словом, клоги – в трендах весны 2023.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как носить обувь на каблуках, чтобы это было не слишком травматично. Главное, правильно подбирать удобные туфли и не забывать про массаж стоп в конце дня.