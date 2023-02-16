Острые носки и балетные туфельки. Главные тренды обуви на весну 2023

Весна скоро, а значит, пора для себя выбрать подходящую обувь, которая вас порадует и придаст завершенности образу.

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Зима наконец-то заканчивается, а значит, скоро наступит время плащей, туфель и изящных сапожек. Словом, наконец, можно будет создавать образ, который нравится и подходит к настроению, а не тот, в котором тепло и не более.

Казалось, что в 2023 произойдет некая революция в моде, но, вопреки ожиданиям трендсеттеров, тенденции 2023 снова совершили виток в прошлое, и в моде оказались ретро-тренды, а также классика, но в своем новом прочтении.

Фокус собрал главные тренды весны 2023.

Сапоги-чулки

Сапоги-чулки когда-то были предметом вожделения советских модниц, потом они вошли в моду в 1990-х, далее были ненадолго забыты, но дизайнеры время от времени возвращали этот тренд к жизни.

[ + – ] Сапоги-чулки Фото: Balenciaga [ + – ] Сапоги-чулки Фото: Balenciaga

И теперь они снова оказался на пике обувных трендов 2023. Главное, чтобы голенище было обтягивающим, а материал, в этот раз, не имеет значение: эластичная ткань, бархат, лаковая кожа. Они могут быть яркими и просто черными, на каблуке-шпильке, платформе и без каблука вовсе, словом, это универсальный тренд, который подойдет всем.

Сапоги с голенищем-гармошкой

В противовес сапогам-чулкам в трендах оказались сапоги с голенищем-гармошкой. Причем иногда этот тренд даже сочетает в себе несколько. Но гармошка на лодыжке остается.

[ + – ] Сапоги с голенищем-гармошкой - в трендах 2023 Фото: Amina Muaddi [ + – ] Сапоги с голенищем-гармошкой - в трендах 2023 Фото: Amina Muaddi

Такие сапоги могут быть любого цвета и фасона, но с акцентом на металлик и острые носы – в трендах главной и самой стильной моделью остаются сапоги серебристого цвета с острым носком на шпильке. Стильный и нарядный аксессуар, который разбавит будни ранней весны, когда так хочется праздника.

Острый носок

Специалисты каждый год и предостерегают, что острые носки – это не слишком полезно, ведь пальцы ног сдавливаются, и долго в такой модели обуви не походишь, но спорить сложно: это эффектно.

Фото: Balenciaga

Так что острый носок вернулся и занял место в трендах весны 2023. Туфли, балетки, сапоги – хоть что-то должно быть с острым носком, который придает изящества и элегантности любому образу.

Балетные туфельки

А те, кому острый носок уже надоел – модные эксперты предлагают самую трендовую обувь сезона – балетные туфельки. Обувь, напоминающая пуанты и балетные туфли, вернулась в моду с легкой руки Miu Miu. А когда-то, во времена "Сплетницы" ни одна модница не обходилась без этих туфель в своем гардеробе. Весной 2023 модны балетки максимально напоминающие балетную обувь: из атласа, пастельных тонов, с крохотным бантиком и перемычкой на которой может быть название бренда.

Фото: Miu Miu Фото: PRADA Фото: Miu Miu Фото: Balenciaga Фото: PRADA

Причем в этом году пуанты могут быть и на шпильке. Но в период между неделями моды в Нью-Йорке и Копенгагене на показах весны/лета 2023 года повсюду можно было увидеть туфельки на плоской подошве, что свидетельствует о том, что балетки вернулись. Проведя зимние месяцы в ботинках и шерстяных носках, пара простых балеток окажется именно тем, что вам нужно.

Туфли Мэри Джейн

Один из самых старых трендов, который, на самом деле никогда не выходил из моды. Инфантильные и миленькие туфельки с ремешком получили свое название от героини комикса "Buster Brown", вышедшего в 1902 году. Героиню комикса — маленькую Мэри Джейн — неизменно изображали в туфельках с ремешком и красном берете. И до сих пор это одна из самых популярных моделей женской обуви в мире.

[ + – ] Туфли Мэри Джейн - в трендах весна 2023 Фото: Miu Miu [ + – ] Туфли Мэри Джейн - в трендах весна 2023 Фото: Miu Miu

Но теперь туфли Мэри Джейн не предполагают, что вы будете скромницей. Напротив, весной 2023 года актуальны экстравагантные и яркие Мэри Джейн: на платформе, с острыми носками, на оригинальном каблуке и несколькими ремешками с броскими пряжками. А еще это правда удобная модель, которая хорошо и надежно сидит на ноге.

Туфли на платформе

И если речь зашла о платформе – то да, она все еще в моде. Рисковые девушки обувают туфли на очень высокой платформе, практичные – предпочитают более устойчивую.

[ + – ] Обувь на платформе - в трендах Фото: Getty Images

Но платформа вносит приятное разнообразие и нотку бунтарства в весенние образы 2023.

Клоги

Сабо на деревянной подошве, или клоги, этой весной уверенно войдут в нашу жизнь. Удивительно, но традиционно клоги (в Англии), или сабо (во Франции), делались из цельного куска дерева и были очен популярны среди крестьян и рабочих. Например, они предохраняли ноги от падения бревен, или прочих травм. А еще это была дешевая и доступная альтернатива кожаным туфлям.

Фото: Getty Images

В наше время клоги не делаются целиком из дерева, только если какой-то бренд не захочет шокировать публику. Обычно верх у современных клогов все-таки делает из ткани, кожи, или даже меха. С теплым носком их носят даже зимой. И весной этот тренд никуда не денется. Словом, клоги – в трендах весны 2023.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как носить обувь на каблуках, чтобы это было не слишком травматично. Главное, правильно подбирать удобные туфли и не забывать про массаж стоп в конце дня.