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Стиль жизни

Эксперт рассказал, как сделать ходьбу на высоких каблуках менее травматичной

как носить туфли, как правильно подбирать обувь, как подобрать удобную обувь, как ходить на шпильках
Фото: Getty Images

Хоть все и знают, что шпильки не слишком полезны для здоровья, но дизайнеры все равно продолжают их создавать, а женщины их покупать. Но есть способы минимизировать риски.

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Высокие каблуки хоть и выглядят очень эффектно, но, ни для кого не секрет, что они не слишком полезны для здоровья. Они слишком нагружают мышцы, в них легко можно подвернуть ногу, а также модные туфли обычно не слишком удобны для стопы. Однако ясно, что шпильки никогда не выйдут из моды, и они всегда останутся самой популярной обувью на официальных приемах, торжествах и вечеринках. К тому же, проведенное исследование в Университете Бакнелла показало, что женщины на высоких каблуках воспринимаются как физически более привлекательные. Известный ортопед и звезда сериала "Мои ноги убивают меня", доктор Брэд Шаффер рассказал все, что вам нужно знать о том, как носить каблуки, не причиняя вред ногам. Об этом пишет Daily Mail.

По словам врача, неподходящая обувь может привести к травмам и долгосрочным проблемам. "У вас должно быть немного дополнительного пространства для маневра спереди, чтобы ваши пальцы ног не сжимались вместе", — советует доктор.

как носить туфли, как правильно подбирать обувь, как подобрать удобную обувь, как ходить на шпильках Fullscreen
Высокие каблуки - это очень эффектно, но еще и опасно для здоровья
Фото: Instagram aimeesong

Также он рекомендует уделять больше внимания той ступне, которая немного больше. Ведь люди несимметричны, а значит одна нога всегда чуть больше другой. Именно ее комфорт и должен стать решающим.

"Узкая обувь может натирать и ухудшать кровообращение. А слишком свободная обувь может привести к тому, что ваши ноги просто будут скользить. А это может нанесли вред пальцам ног, который будут постоянно натыкаться на носок", — говорит доктор.

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Самые высокие каблуки бесстрашно носит Леди Гага
Фото: Getty Images
леди гага каблуки, леди гага, шпильки Fullscreen
Самые высокие каблуки бесстрашно носит Леди Гага
Фото: Getty Images

И хоть в последнее время в трендах обувь на высокой платформе и высоких каблуках, доктор не рекомендует носить такие туфли весь день. "Держитесь поближе к земле", — шутит он.

"Чем выше каблук, тем больше нагрузка на ваши ноги", — доктор Шаффер рекомендует начинать с не очень высоких каблуков. Оптимальным является высота в семь сантиметров.

А еще большое значение имеет дизайн и качество обуви.

"Выбирайте дышащие материалы, которые предотвратят чрезмерное потоотделение ваших ног. Ведь тогда обувь начнет натирать и на ступнях появятся болезненные волдыри. Если вы носите кожаную обувь, выбирайте кожу высокого качества", — жесткий материал туфель, отмечает доктор, менее гибкий, и он может буквально резать кожу ваших ног.

Также доктор советует выбирать устойчивые толстые каблуки, а не тонкие шпильки, чтобы чувствовать себя более уверенно и тверже стоять на земле.

как носить туфли, как правильно подбирать обувь, как подобрать удобную обувь, как ходить на шпильках Fullscreen
Устойчивый каблук - это удобно и полезно
Фото: ebay.com

"Всегда полезно чередовать каблуки и балетки или более низкие каблуки в течение недели, чтобы дать ногам отдохнуть. Попробуйте менять обувь в течение дня, чтобы не давить на подушечки стопы, своды стопы или пятки", — по словам доктора, у любительниц шпилек чаще самой распространенной проблемой является воспаление пяточной части стопы, а также защемление нерва из-за тесных или неудобных туфель.

"Независимо от высоты каблуков, важно, чтобы у пальцев и передней части стопы было достаточно места, чтобы чувствовать себя комфортно, а пятка плотно прилегала к задней части обуви", — говорит ортопед. И главное, свод стопы должен поддерживаться обувью, иначе вас будет преследовать боль в подушечках стопы и пальцев.

Тем, кто ездит на работу, доктор Брэд предлагает носить кроссовки или туфли на толстой подошве, амортизирующие и с хорошей поддержкой свода стопы, в офис и обратно.

И за покупкой туфель лучше отправляться в конце дня, когда вы уже пробыли некоторые время на ногах.

А в конце дня, который вы провели на каблуках, сделайте массаж ног и упражнения для растяжки мышц.

как носить туфли, как правильно подбирать обувь, как подобрать удобную обувь, как ходить на шпильках Fullscreen
Неудобная обувь может привести к травмам ног
Фото: Getty

"При боли в пальцах ног потрите их между, это улучшит кровообращение и немного облегчит боль", — рекомендует доктор.

Также к ступням можно прикладывать лед минут на пять-десять и делать теплые ванночки с морской солью.

Правила моды гласят, что обувь может создать или испортить образ, и это особенно верно, если вы испытываете мучительную боль. Так что сделать модные туфельки на шпильках более удобными помогут и ортопедические стельки.

Напомним, ранее Фокус писал про тренды. Тогда стилисты отмечали, что высокие шпильки выходят из моды, но селебрити все равно обувают их красные дорожки. А актриса Дженна Ортега, звезда сериала "Уэнсдей" и вовсе назвала умение бегать на каблуках своей "суперсилой".