Антитренды 2022. Туфли на шпильке и оверсайз выходят из моды

Голливудский стилист рассказала, от каких вещей лучше избавиться, или хотя бы отложить на дальнюю полку

2022 год обещает быть весьма интересным годом в том, что касается моды и трендов. Но уже сейчас стилисты считают, что кое-какие модные вещички, долгое время занимавшие место на подиумах и в гардеробах, вышли из моды. Об этом пишет Insider.

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Впрочем, хоть стилисты иной раз и рекомендуют поступать с подобными вещами радикально – но лучше их просто отправить на дальнюю полку в гардеробе. Ведь, как известно, мода циклична, и кто знает, возможно впавшие в немилость вещи уже скоро снова окажутся на модном Олимпе.

Леггинсы

Обычные леггинсы сменят комбинезоны, а леггинсы отправятся туда, откуда и появились – в спортзал.

[ + – ] Ким Кардашьян в леггинсах и ботфортах Фото: Instagram kimkardashian

Впрочем, что делать большим любительницам леггинсов вроде Ким Кардашьян? Они заменят обтягивающие эластичные штаны брюками из экокожи, или сапогами-чулками. Всегда останется способ продемонстрировать формы.

Туфли на шпильках

Селебрити часто протестуют против классических туфель на шпильке. Ведь как бы элегантно они не выглядели, весьма редко они удобны для длительной носки. Кристиан Лабутен, создатель культовых туфель с красной подошвой честно признавался, что делает обувь красивую, но никак не удобную.

[ + – ] Туфли на шпильке - уже не в трендах Фото: Instagram sarahjessicaparker

"Моя обувь – для того, чтобы ей любовались. Моя цель – сделать женщину привлекательной и сексуальной, а ее ноги – настолько длинными, насколько это только возможно", — говорил мэтр.

Но в историю вошла и актриса Кристен Стюарт, которая, выходя на красную дорожку, все чаще сбрасывает свои шпильки и дальше дефилирует босиком, протестуя против навязанных стандартов красоты. Заменить такие красивые, но такие неудобные туфли стилисты рекомендуют ботинками челси, туфлями на танкетке, или платформе, или же обувью на низких "кошачьих" каблуках.

Оверсайз

Оверсайз вошел в моду в период пандемии, когда люди не видели причин наряжаться и менять удобную пижаму, или растянутый свитер на что-то более удобное.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер в уже немодном оверсайзе Фото: Instagram haileybieber

Но времена меняются, в расписание вернулись модные вечеринки и теперь удобный оверсайз отходит в прошлое. Вещи снова должны быть по размеру.

Джинсы скинни

Стилисты называют джинсы скинни главной вещью, которую стоит убрать из гардероба.

[ + – ] Джинсы скинни вышли из моды

Теперь в моде джинсы буткат, прямые джинсы, джинсы бойфренды, но только не джинсы, слишком плотно облегающие ноги и бедра.

Топы с вырезами на плечах

Этот тренд существует настолько давно, что ему уже просто пора отправиться на заслуженный отдых.

[ + – ] Белла Хадид в топе с вырезами на плечах Фото: Instagram bellahadid

Но те, кому нравятся эффектные топы – лучше выбрать топы с пышными рукавам, или длинными манжетами. Но не вырезами – вырезы должны отправиться на дальнюю полку.

Массивные кроссовки

Кроссовки становились все большеи грубей, обрастали деталями, подошва – все массивней. Но дизайнеры, наконец, решили поставить эту тенденцию на паузу.

[ + – ] Массивный кроссовки больше не в моде

Теперь в моде кроссовки более классической и элегантной формы. Подошва все еще может быть толстой и рифленой, не слишком.

Шорты велосипедки

"Теперь, когда мы снова одеваемся для работы, ужина и мероприятий, тенденция носить спортивные велосипедки как повседневную одежду определенно идет на убыль", — говорит Тара Дюпюи, известный голливудский стилист и модель.

[ + – ] Хейли Бибер в шортах-велосипедках Фото: Instagram haileybieber

Она предлагает более удобную альтернативу – например шорты из хлопка.

Панамы в стиле ретро

Панамы-ведра, или панамы в стиле ретро – вошли в моду в 1990-х, и вернулись в моду в 2020-х. Но теперь стилисты считают, что пора заменить этот модный аксессуар другим не менее модным – например бейсболкой, или вязаной шапочкой.

[ + – ] панамы с стиле ретро - больше в моде

Но тут со стилистами можно поспорить. Панамы подходят большинству, тогда как бейсболки – далеко не всем, а вязаные шапочки портят прическу.

Принт "шахматная доска"

Такой принт вошел в моду после нашумевшего сериала "Ход королевой" 2020 года. Но стилисты, как они сейчас признаются, были от него не в восторге. "Принты в виде шахматной доски визуально раздражают, и их невероятно сложно носить и сочетать в реальных жизненных ситуациях", — говорит Тара Дюпюи. А еще подобный принт неуловимо напоминает скатерть.

[ + – ] Белла Хадид в уже немодном клетчатом принте Фото: Instagram bellahadid

На замену приходит классическая "шотландка", или "гусиная лапка" – более щадящий для глаз клетчатый принт.